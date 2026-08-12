Sestava byla mnohem sehranější a ambicióznější, chválí francouzská média Lyon

Ve francouzských médiích se pěje chvála na výkon fotbalistů Lyonu v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti pražské Spartě. Francouzští žurnalisté kvitovali, že oproti úvodnímu zápasu na Letné zvolil trenér Paulo Fonseca výrazně ofenzivnější sestavu. Zdůraznili také fakt, že pro zadlužený Olympique je účast v ligové fázi „milionářské“ soutěže klíčová.
Čtvrtý tým uplynulé sezony Ligue 1 minulý týden prohrál na Spartě 1:2 a francouzský tisk jeho nevýrazný výkon zkritizoval. Tentokrát se ohlasy tamních médií nesly ve výrazně pozitivnějším duchu.
„Tento tým OL, hrající s rozumem i srdcem, obrátil vývoj svého působení v Lize mistrů. Sestava, která byla mnohem sehranější a ambicióznější než ta v Praze, předvedla v úterý na bouřícím stadionu odvahu i talent a dokázala zvrátit nepříznivý stav v souboji se Spartou,“ uvedl L'Equipe.
Sportovní deník ve chvále pokračoval. „Konečně přišel večer, na kterém lze stavět a posílit tak sebevědomí do budoucna – večer plný povedených gólů, dlouho očekávaných návratů a radosti v hledišti. Byl to zároveň večer, který pomohl rozptýlit letní pochybnosti i rozpaky – či dokonce pocit hanby – vyvolané tristním výkonem v prvním utkání v České republice.“
L'Equipe se zastavil i u Fonseky. „Včera znovu našel svou rovnováhu i ambiciózní herní styl, který jej řadí mezi špičkové trenéry. Tým OL nastoupil se třemi útočníky a Sparta Praha tomuto náporu nedokázala odolat.“
Francouzská média okomentovala i výkon hostů. „Přestože Sparta Praha hájila jednobrankový náskok, nadále se tlačila do útoku a spoléhala na své agilní křídelní hráče, skórovat se jí však nepodařilo. Tato ryze útočná strategie otevřela hru a přinesla zábavný první poločas s šancemi na obou stranách,“ napsal Le Parisien.
Přidal se také Le Monde. „Češi zřejmě promarnili své největší šance při nepřesné hlavičce Adama Karabce po centru Johna Mercada (30. minuta) a střele Jonatana Brauta Brunese, která zamířila nad břevno (39. minuta). Vzhledem k tomu, že více než hodinu hráli v oslabení, už poté soupeře nijak výrazněji neohrozili,“ uvedl jeden z nejčtenějších francouzských deníků.
Právě vyloučení sparťanského stopera Adama Ševínského výrazně ovlivnilo úterní večer. Domácí už před červenou kartou vedli 1:0, další dvě branky přidali po změně stran. „Zlomový okamžik zápasu přišel ve 34. minutě vyloučením středního obránce Ševínského, kterého v pohybu rozhodil náběh Loise Opendy – klíčové postavy hry Lyonu,“ mínil Le Figaro.
Sedminásobní francouzští mistři nyní budou usilovat o první účast v Lize mistrů od sezony 2019/20, kdy dokráčeli do semifinále. V cestě jim bude stát Fenerbahce Istanbul. „Lyon bude muset rozhodně zlepšit své výkony, pokud chce zvládnout toto předkolo a postoupit do ligové fáze Ligy mistrů. Pro klub, který se potýká s vážnými ekonomickými problémy a je pod drobnohledem řídicích orgánů, má postup klíčový finanční význam,“ upozornil na situaci klubu Le Monde.