Priske: Ve Spartě jsem pořád pod tlakem. Po odchodu opor zřejmě ještě někdo přijde

Navzdory porážce 0:3 v Lyonu a vyřazení ve 3. předkole Ligy mistrů byl sparťanský kouč Brian Priske relativně spokojený s výkonem týmu. Klíčovým momentem, který rozhodl o výsledku utkání, byla podle dánského trenéra červená karta pro Adama Ševinského. Priske zároveň naznačil, že po odchodu několika opor posledních let by na Letnou mohli dorazit posily. Letenští nevyužili náskok z prvního utkání (2:1) a přesunou se do základní fáze Evropské ligy.
Sparta i počtvrté v pohárové Evropě v Lyonu prohrála. „Je zjevné, že Lyon byl favorit. Před dvojzápasem i před odvetou, navzdory porážce u nás. Asi jsme jim udělali víc problémů, než čekali. V Praze jsme vyhráli jen o gól, což bylo klíčové. Stejně tak jsme měli šance v první půli odvety a měli jsme vyrovnat. A to byl ten rozdíl mezi oběma týmy. Oni ukázali kvalitu a využili své šance,“ řekl Priske.
Sparta hrála dlouhé oslabení po vyloučení Adama Ševínského ve 34. minutě. „Jsem spokojený s výkonem hráčů a že jsme v náročném zápase hráli náš fotbal, jak nejdéle to šlo. A jsem si jistý, že před sebou máme světlou budoucnost. Důležitým momentem byl první inkasovaný gól, ale myslím, že zápas ovlivnila spíš červená karta. Ševínský měl smůlu. Nechtěl faulovat, chtěl se mu vyhnout, ale bohužel na něj sáhl, takže to musela být červená. Když prohráváte, a poté navíc hrajete v deseti, je to náročné,“ uvedl rodák z Horsens.
Jeho týmu start sezony nevyšel, z pěti soutěžních zápasů potřetí prohrál. Trenér může být pod tlakem. „Myslím, že v mé pozici jste vždycky pod tlakem, ať vyhrajete nebo prohrajete. To patří k mé práci, takže se pro mě nic nemění,“ řekl Priske.
Mužstvo potřebuje zabrat. Jan Kuchta a Peter Vindahl v týdnu odešli do zahraničí, kam míří i kapitán Lukáš Haraslín. Pražané se tak musejí poohlédnout po posilách. „Přestupy neustále řešíme s Tomášem Rosickým (sportovní ředitel). Když vidíte, co se stalo tenhle týden, kdy jsme se loučili s kapitánem, brankářem a útočníkem, tak je jasné, že se pravděpodobně něco stane. Ale co a kdy, to vám říct nemůžeme. To zůstane mezi námi,“ uvedl dánský kouč.
Stále věří, že tým špatný vývoj po startu sezony zlomí. „Musí to začít už v sobotu. Musíme vyhrát s Teplicemi. Dívám se na malé situace, detaily. Vidím, jak se s tím hráči perou, ale celý zápas dřou, i když hrají v deseti. Takže to mi dává sebevědomí, že vidím, jak se snaží. Teď budeme do startu Evropské ligy hrát jednou týdně a musíme předvést výkony a uhrát výsledky, které tahle slova potvrdí a které se od nás očekávají,“ zdůraznil Priske.