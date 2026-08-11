Sparta v deseti přes Lyon nepřešla a Ligu mistrů hrát nebude

Naděje fotbalistů Sparty na účast mezi evropskou klubovou smetánkou skončila v Lyonu. Tam byli ve 3. předkole Ligy mistrů s výhrou 2:1 v zádech, ale na postup to nakonec nestačilo. Po zaváhání brankáře Surovčíka inkasovali, poté přišli už v prvním poločase o faulujícího Ševínského a v deseti už to měli hodně těžké. Nakonec proto byli rádi, že prohráli jen 3:0. Místo Ligy mistrů se tak tým kouče Briana Priskeho může chystat na skupinu Evropské ligy.
Pražský celek za sebou nemá moc úspěšný start do sezony, ale v úvodu zápasu se v Lyonu nenechal zatlačit ke svojí brance. Lyon přesto zahrozil už ve 3. minutě po rohu, kdy nestačil zakončit Openda. Pak ale francouzský celek dlouho nebyl nebezpečný.
Po centru Mercada měl naopak na hlavě gól Karabec, jenže z hranice malého vápna poslal míč nad břevno.
Ve 20. minutě po ztrátě míče v přechodové fázi na vlastní polovině se dostal k míči Tolisso, jeho střelu z dvaceti metrů Surovčík vyrazil jen před sebe a Nuamah mu jej poslal do branky.
Francouzský celek, hnaný plným hledištěm, se uklidnil a gólman Sparty několikrát předvedl, že ho gól nezlomil. Fofanovi zmařil velkou šanci nadvakrát.
Ovšem ve 35. minutě přišla další chyba Sparty. Ševínský fauloval Opendu a viděl červenou kartu.
Sparta se ale i v deseti snažila hrát pořád stejně. Karabec zatáhl míč do vápna Lyonu, ale jeho zpětnou přihrávku nedokázal v dobré pozici využít Brunes. Motat obránce Lyonu zkoušel vytrvale také Alcócer.
Ani po přestávce to hned nevypadalo, že Olympique hraje přesilovku. Až po 15 minutách trefil Morton břevno a krátce před tím zasahoval pohotově Surovčík. Domácí postupně přikládali pod kotel, a tak brzy zužitkoval Maitland-Niles ideální přihrávku Tolissa do prázdné branky – 2:0.
Surovčíkovi přibývala práce. Obstál tváří v tvář Fofanovi. Pak ale napřáhl Morton a cesta do Ligy mistrů zmizela v mlze.
„Ta červené karta nás trochu zlomila,“ přiznal po zápase jeden z nejlepších hráčů Sparty Karabec.
Olympique Lyon – Sparta Praha 3:0 (1:0)
Olympique Lyon – Sparta Praha 3:0 (1:0)
Branky: 20. Nuamah, 66. Maitland-Niles, 72. Morton. Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik – Lasyk (video, všichni Pol.). ŽK: Maitland-Niles – Ryneš. ČK: 34. Ševínský (Sparta). První zápas 1:2, postoupil Lyon.
Lyon: Greif – Maitland-Niles (76. Mata), Kluivert, Niakhaté, Abner (85. Ouédraogo) – Morton, Tessmann, Tolisso (88. Nartey) – Nuamah (76. Boudache), Fofana (85. Duranville) – Openda. Trenér: Fonseca.
Sparta: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sörensen, Ryneš – Macek (63. Eneme), Irving (37. Zelený) – Mercado (73. Vitályos), Karabec (73. Sochůrek), Alcócer – Brunes (63. Singhateh). Trenér: Priske.