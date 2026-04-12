Serie A

Neapol v Parmě jen remizovala, Janov zdolal Sassuolo


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Neapol remizovala ve 32. kole italské ligy v Parmě 1:1. Po pěti výhrách v řadě ztratila body a dala vedoucímu Interu Milán šanci, aby se jim večer vzdálil už na devět bodů, pokud vyhraje na hřišti pátého Coma.

Parma je už šest kol bez vítězství a dvanáctou remízou vyrovnala současný rekord poslední Pisy. Přitom začala skvěle a už po necelé minutě Strefezza proměnil dlouhý výkop japonského brankáře Suzukiho v první gól v parmském dresu.

Hosté pak vyvinuli velký tlak, ale výsledkem bylo po hodině hry jen vyrovnání, o které se postaral Skot McTominay. Vedle ztracených bodů fanoušky obhájce titulu zneklidňují také spekulace o tom, že by trenér Antonio Conte měl odejít zachraňovat italskou reprezentaci.

Boloňa po domácí porážce s Aston Villou 1:3 ve čtvrtfinále Evropské ligy zdolala Lecce 2:0. Tři body a upevněné osmé místo zařídil švýcarský kapitán Freuler, v nastavení přidal druhý gól Orsolini.

Martin Vitík znovu v domácí obraně chyběl. Ve čtvrtek ho vyřadily žluté karty, tentokrát strávil zápas na lavičce. Hosté s nejslabším útokem Serie A prohráli počtvrté v řadě a zůstávají v sestupovém pásmu.

Janov po dvou porážkách bez vstřeleného gólu zdolal nováčka Sassuolo 2:1. Oba týmy mohou být ve středu tabulky relativně v klidu, přesto byl závěr prvního poločasu hodně hektický.

Při odchodu do kabin se poprali Islanďan Ellertsson a kapitán hostů Bedardi, což rozhodčí ocenil červenými kartami. Domácím zařídil výhru šest minut před koncem ghanský náhradník Ekuban.

Výsledky 32. kola italské fotbalové ligy

FC Janov – Sassuolo 2:1 (8. Malinovskyj, 84. Ekuban – 57. Koné), Parma – Neapol 1:1 (1. Strefezza – 60. McTominay), Boloňa – Lecce 2:0 (26. Freuler, 90.+2 Orsolini),

20:45 Como – Inter Milán

