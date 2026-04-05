Inter Milán si zastřílel proti AS Řím. Boloňa s Vitíkem v sestavě přehrála Cremonu

Hned pět gólů dostal do sítě AS Řím v utkání 31. kola italské fotbalové ligy od Interu Milán. O dva z nich se postaral Lautaro Martínez. Lídr tabulky nakonec vyhrál 5:2 a v čele má devítibodový náskok. Z úspěchu se radovala i Boloňa, která porazila Cremonu 2:1. Za vítězný celek nastoupil i Martin Vitík.
Inter Milán po dvou gólech argentinského mistra světa Martíneze, které mu oba připravil francouzský kolega z útoku Thuram, zvítězil 5:2 nad AS Řím a v čele ligy má devítibodový náskok před pondělními zápasy tabulkových konkurentů. Kapitán Martínez vstřelil v probíhající ligové sezoně 16 branek a v tabulce střelců je první před jedenáctigólovým Řekem Duvikasem z Coma.
První výhře po třech kolech Interu ještě dopomohly trefy Thurama, Calhanoglua a Barelly. Za AS Řím srovnával v prvním poločase stoper Mancini a po změně stran korigoval Pellegrini. K ničemu dalšímu se svěřenci trenéra Gian Piera Gasperiniho nezmohli a nezvítězili v sedmém soutěžním zápase na hřištích soupeřů po sobě. Řím je v tabulce na šestém místě. Pátý Juventus mu může v případě pondělní výhry nad Janovem odskočit na rozdíl tří bodů.
Oba góly Boloni padly v úvodní dvacetiminutovce po centrech obránce Mirandy z levé strany. První Španělovu přihrávku využil Portugalec Mário, jehož rána z první o zem skončila za zády gólmana Audera. Při druhém gólovém pasu si od obrany Cremony odskočil Angličan Rowe a přízemní střelou skóroval.
Domácí se prosadili až v závěrečném nastavení z penalty a ve druhém zápase pod vedením trenéra Marca Giampaola nenavázali na předchozí vítězství v Parmě. Na první sestupové pozici mají stále stejně bodů jako Lecce a o gól horší rozdíl skóre.
Výsledky 31. kola italské fotbalové ligy
Cremona – Boloňa 1:2 (90.+1 Bonazzoli – 3. Mário, 16. Rowe), Pisa – FC Turín 0:1 (80. Adams), Inter Milán – AS Řím 5:2 (2. a 52. Martínez, 45.+2 Calhanoglu, 55. Thuram, 63. Barella – 40. Mancini, 70. Pellegrini).