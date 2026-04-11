AC Milán zaváhal s Udine, Juventus uspěl v Bergamu

AC Milán v italské fotbalové lize podlehl na domácím stadionu Udine 0:3. Vyšel bodově na prázdno potřetí z posledních čtyř zápasů. Vedoucí Inter může v neděli městskému rivalovi odskočit už na rozdíl 12 bodů, pokud porazí Como. Druhá Neapol před zápasem v Parmě zůstala o dva body před AC. Juventus Turín zvítězil v Bergamu 1:0 a nejméně do neděle vystřídal Como na čtvrtém místě.
Milánský celek sice vstoupil do utkání aktivněji, byli to ale hosté, kdo dával góly. Ve 27. minutě Zaniolo uvolnil Attu, který z úhlu odrazem o obránce Bartesaghiho otevřel skóre. O deset minut později po další Zaniolově asistenci zvýšil hlavou Ekkelenkamp.
Ve druhém dějství se scénář opakoval. Rossoneri měli převahu a Saelemaekersovu prudkou ránu vytěsnil brankář Okoye s vypětím všech sil na břevno. V dalších velkých šancích pak neuspěli Füllkrug a Fofana, načež Atta využil velký prostor na hranici soupeřova vápna a přesným zakončením na přední tyč zpečetil debakl favorita.
V Bergamu se o jedinou trefu postaral v 48. minutě útočník Jeremie Boga, jenž od lednového přestupu z Nice vstřelil už čtvrtou branku. Atalanta Juventusu podlehla poprvé od finále Italského poháru v květnu 2024. V lize nebodovala po čtyřech kolech a ze sedmého místa nyní ztrácí na pohárové příčky čtyři body.
Výsledky 32. kola italské fotbalové ligy
Cagliari – Cremona 1:0 (63. Esposito), FC Turín – Hellas Verona 2:1 (6. Simeone, 50. Casadei – 38. Bowie), AC Milán – Udine 0:3 (27. vlastní Bartesaghi, 37. Ekkelenkamp, 71. Atta), Bergamo – Juventus Turín 0:1 (48. Boga).