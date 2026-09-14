Serie A

SESTŘIHAS Řím a Inter Milán dál drží v italské lize stoprocentní bilanci


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Fotbalisté AS Řím vyhráli i čtvrtý zápas italské ligy a potvrdili první místo v tabulce. Na hřišti FC Turín zvítězili 2:0. Stoprocentní bilanci má i Inter Milán, který porazil Udine po obratu 5:3 a bodově drží s AS krok.

O výhře AS rozhodl Malen, který si šestým gólem v sezoně upevnil pozici nejlepšího kanonýra soutěže. Nizozemský útočník se prosadil z dorážky ve 40. minutě a dlouho se zdálo, že bude jediným střelcem zápasu. V nastavení nakonec ještě výhru favorita zpečetil Pisilli.

Inter se v duelu s Udine vzpamatoval z katastrofálního začátku, kdy po čtvrthodině prohrával 0:2. Domácí ještě do přestávky po brankách Carlose Augusta a Barelly vyrovnali a ve druhém poločase přidali další góly Thuram, Esposito a Bonny. Udine v závěru už jen zkorigovalo skóre.

Na třetí místo v tabulce se posunulo Como, které navázalo na vydařený debut v Lize mistrů v minulém týdnu. V domácí premiéře v italské lize přehrálo Parmu 2:1 a uhájilo neporazitelnost v sezoně. Za AS zaostává o dva body stejně jako o skóre třetí Lazio.

Výsledky 4. kola italské fotbalové ligy

FC Turín – AS Řím 0:2 (40. Malen, 90.+3 Pisilli)
Como – Parma 2:1 (23. Ramón, 83. Kaiki - 90.+2 Romero)
Inter Milán – Udine 5:3 (26. Augusto, 35. Barella, 57. M. Thuram, 67. Esposito, 79. Bonny - 9. Abankwah, 16. Ekkelenkamp, 90.+1 Gueye).

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