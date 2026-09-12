Lazio promarnilo slibný náskok, AC Milán smazal dvoubrankové manko během dvou minut

Lazio v italské lize promarnilo dvougólový poločasový náskok, remizovalo 2:2 s AC Milán a poprvé v sezoně ztratilo body. Remízu hostům zachránil střídající Portugalec Diego Moreira, který se trefil v rozmezí dvou minut po více než hodině hry a po letním přestupu ze Štrasburku zaznamenal první trefy v Serii A.
Lazio zahájilo sezonu pod vedením nového kouče Gennara Gattusa třemi ligovými výhrami. Do zápasu s AC Milán vstoupilo aktivně a už po 10 minutách se ujalo vedení zásluhou gólu Cancellieriho, který do branky dorazil centr Zaccagniho a trefil se poprvé v ročníku. Šest minut před poločasem navýšil skóre po obdobné akci z levé strany Noslin. Nizozemský útočník sice nejdříve trefil břevno, ale při snaze odklidit míč do bezpečí ho zasáhl hostující stoper De Winter.
Milánský trenér Rúben Amorim udělal do druhého poločasu tři změny, do hry poslal Pulišiče, Musaha a dvougólového střelce Moreiru. Fotbalisté AC soupeře po změně stran výrazně přestříleli a v 65. a 67. minutě byli odměněni. Nejprve Moreira prudkou střelu po centru Pulišiče namířil k tyči a krátce nato portugalský křídelník zakončil stejným způsobem přiťuknutí od Rabiota.
Oba týmy zůstaly neporažené. Lazio je nadále v čele neúplné ligové tabulky, odkud ho může v pondělí sesadit AS Řím nebo Inter Milán, jestliže vyhrají. Milánské AC je čtvrté.
Výsledky 4. kola italské fotbalové ligy
Výsledky 4. kola italské fotbalové ligy
FC Janov – Frosinone 1:1 (50. Vásquez – 14. Kvernadze), Lazio Řím – AC Milán 2:2 (10. Cancellieri, 39. Noslin – 65. a 67. Moreira), Bergamo – Cagliari 1:2 (41. Scamacca – 19. Mendy, 61. Maldini z pen.).