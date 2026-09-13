Fotbal

Juventus překvapivě prohrál se Sassuolem, Boloňa podlehla Neapoli


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Juventus ve 4. kole italské ligy po gólu v nastavení prohrál 2:3 se Sassuolem a zaznamenal první porážku v sezoně Serie A. Boloňa podlehla Neapoli 0:1 a stále čeká na první vítězství. Martin Vitík opět zůstal na lavičce hostů, pod novým trenérem Domenicem Tedescem od startu nového ročníku neodehrál ani minutu.

Sassuolo prolomilo bezbrankový stav v 65. minutě, když Matičova přihrávka do vápna našla Esposita a ten přízemní střelou zblízka propálil brankáře Vicaria. Divoký závěr se čtyřmi brankami odstartoval v 82. minutě střídající Zhegrova, jenž využil otřesení domácího gólmana Muriče po souboji s Kolo Muanim a zakončil do téměř prázdné branky.

Vedení domácím vrátil v 89. minutě Bowie, ale Zhegrova o dvě minuty opět vyrovnal. Když už se zdálo, že se body budou dělit, nechala hostující obrana příliš prostoru Černohorci Adžičovi, jenž v Sassuolu hostuje právě z Juventusu, a dvacetiletý záložník rozhodl o výhře domácích. To, že se trefil do sítě mateřského klubu, mu nezabránilo branku patřičně oslavit.

Stará dáma přišla o dvanáctizápasovou sérii bez soutěžní porážky. Ve venkovním zápase turínský velkoklub prohrál poprvé od února.

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Boloňa vyšla potřetí ze čtyř kol střelecky naprázdno. V sedmé minutě se zdálo, že mizernou produktivitu prolomí obránce Theate, jeho trefu ale videorozhodčí odvolal pro ofsajd. Jedinou trefu obstaral v 66. minutě Stanislav Lobota, který na přední tyči zužitkoval centr Favasuliho. Slovenský reprezentant dal teprve čtvrtou branku v dresu Neapole při svém 244. startu.

Neapol se oklepala po dvou ligových porážkách s Comem a Interem. Trenér Massimiliano Allegri si proti Boloni drží úspěšnou bilanci 20 výher a sedm remíz.

Výsledky 4. kola italské fotbalové ligy

Lecce – Monza 3:2 (3. a 21. Coulibaly, 10. Tiago Gabriel – 20. Mangas, 89. Zeballos), Neapol – Boloňa 1:0 (66. Lobotka), Sassuolo – Juventus Turín 3:2 (65. Esposito, 89. Bowie, 90.+4 Adžić – 82. a 90.+1 Zhegrova).

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