Ve finále Poháru FAČR fotbaistek se podle očekávání střetnou hráčky Slavie, které obhajují trofej, se Spartou. V semifinále zvítězily slávistky v Horních Měcholupech nad Plzní 4:0 a jejich tradiční rivalky z pražské Letné zvítězily v Kunovicích nad Slováckem 3:1.
Slávistky, které mají v lize hodně rozdílné starosti od zachraňujících se fotbalistek Plzně, měly celý zápas navrch. Skóre otevřela už ve druhé minutě Tereza Ševečková, když proměnila penaltu za ruku jedné z plzeňských obránkyň.
Stejná hráčka poté v patnácté minutě využila volného prostoru, který ji poskytly soupeřky ve velkém vápně a tečovanou střelou zvýšila zasloužené vedení pražského týmu.
Plzeň držela na přijatelném rozdílu ve skóre brankářka Žižková, která zmařila další šance Slavie. Ale přesto ještě dvakrát v závěru kapitulovala. Poprvé opět z penalty, kterou proměnila Dubcová, a v poslední minutě po lobu Cvrčkové.
Slovácko trápilo Spartu marně
Fotbalistky Slovácka sice prohrávaly v 15. minutě po krásné střele Američanky Ospeckové, která se z hranice velkého vápna trefila do levé šibenice, ale favoritkám nedaly nic zadarmo. Zlepšily pohyb a tlačily se do útoku. To se jim také vyplatilo, když si Skřížová naběhla na kolmou přihrávku a vyrovnala.
Ve druhém poločase se Slovácko stále snažilo být nebezpečné, ale Sparta mu už skórovat nedovolila, zatímco příchod střídající Khýrové přinesl rozhodnutí. Zkušená hráčka nejdříve zvýšila na 2:1 a poté krásným centrem našla u zadní tyče soupeřovy branky Ramcovou, která dala na 3:1.