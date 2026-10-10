Schick přispěl k výhře Leverkusenu pátou trefou v sezoně, Bayern pouze remizoval

Leverkusen uspěl v gólové přestřelce v Mohuči v rámci 5. kola německé ligy a po vítězství 4:3 se dostal na kontakt s nejlepšími celky Bundesligy. Pátou brankou k tomu pomohl Patrik Schick, jenž tak vede pořadí kanonýrů. Bayer ztrácí z čtvrtého místa na vedoucí Dortmund tři body a na druhý Bayern pouze bod, neboť Mnichované hráli v Augsburgu 2:2.
Schick je jediným fotbalistou, který dal v novém ročníku Bundesligy gól v každém zápase. Tentokrát se prosadil už v deváté minutě, přestože byl tísněn obráncem soupeře. Už před ním napnul síť bombou z voleje z hranice šestnáctky Andrich.
Ale Leverkusen je na soupeřových hřištích hodně zranitelný a ještě do přestávky bylo srovnáno. Postaral se o to dvěma góly francouzský obránce Caci, který nepatří mezi obávané střelce a za celou minulou sezonu se netrefil ani jednou. Po změně stran přestřelka pokračovala, hostům zajistili první venkovní výhru v sezoně Angličan Quansah a Francouz Diaby.
Augsburg byl jediný, kdo dokázal německého mistra v minulé sezoně porazit, a také tentokrát favorita zaskočil. Hned po výkopu mu pomohla obrovská chyba brankáře Neuera, který daleko před šestnáctkou trefil dotírajícího Fellhauera a domácí záložník v klidu poslal míč do prázdné branky.
Těsně před přestávkou měl na kopačce vyrovnání Angličan Kane, ale trefil jen břevno. Po změně stran se chvíli radoval z vyrovnávací branky Kolumbijec Díaz, než videorozhodčí odhalil ofsajd. Maročan Sajbárí už vyrovnal regulérně, ale Brazilec Ribeiro si za devět minut vzal vedení zpět. Porážku odvrátil Brown, Kane tentokrát gól nedal, ale u obou si připsal asistenci.
V Hoffenheimu nastoupil proti Hamburku z české trojice v základu jen Vladimír Coufal a spolu se zbytkem obrany jen přihlížel, jak Dán Poulsen po odrazu od tyče otevřel skóre pro hosty. V nastavení prvního dějství pomohl Coufal k vyrovnání. Jeho rohový kop portugalský brankář Fernandez jen vyrazil, trefil spoluhráče a byl z toho vlastní gól.
Conte pak strhl vedení na stranu domácích, ale ti po vyloučení Brazilce Bernarda náskok neudrželi a gólem v nastavení prohráli 2:3. To už byli na hřišti i Adam Hložek a Robin Hranáč.
Naprázdno vyšli dva nováčci. Paderborn prohrál doma se Stuttgartem 0:2 a Elversberg na hřišti Unionu Berlín 0:1. Domácí prožívají nejhorší start do sezony v historii, sedmnáct inkasovaných branek je v této fázi negativní rekord Bundesligy, ale napopáté konečně vyhráli, a dokonce s čistým kontem.
Lipsko vyhrálo osmý domácí zápas v řadě, což je aktuálně nejdelší série v Bundeslize. Zápas s Eintrachtem Frankfurt rozhodlo už dvěma góly v prvních pěti minutách a Francouz Nkunku, který v létě přišel z AC Milán, stihl ještě do přestávky hattrick. Skóre se zastavilo na výsledku 6:0, přesně stejný debakl utrpěl Eintracht na tomto stadionu loni v prosinci.
Výsledky 5. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 5. kola německé fotbalové ligy
Augsburg – Bayern Mnichov 2:2 (1. Fellhauer, 64. Ribeiro – 55. Sajbárí, 81. Brown), Hoffenheim – Hamburk 2:3 (45.+4 vlastní Bornauw, 53. Conte – 12. Poulsen, 83. Moffi, 90.+4 Muheim), Mohuč – Leverkusen 3:4 (33. a 42. Caci, 90+2. Hollerbach – 5. Andrich, 9. Schick, 55. Quansah, 65. Diaby), Paderborn – Stuttgart 0:2 (25. Chabot, 84. Führich), Union Berlín – Elversberg 1:0 (81. Burcu), Lipsko – Frankfurt 6:0 (5., 41. a 44. Nkunku, 1. Banzuzi, 54. Nusa, 89. Gomis), Dortmund – Brémy 2:2 (80. Svensson, 85. Schlotterbeck – 88. Reis, 90.+2 Füllkrug).