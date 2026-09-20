Schick dál pálí ostrými, pomohl sestřelit Lipsko

Mašina na góly jménem Patrik Schick funguje skvěle. Český útočník se prosadil ve čtvrtém bundesligovém zápase za sebou a pomohl Leverkusenu k výhře ve 4. kole 2:0 nad Lipskem. Bayer si připsal druhou ligovou výhru v sezoně a se sedmi body je v tabulce pátý.
Schick překonal brankáře Vandevoordta ve 44. minutě poté, co se svou slabší pravou nohou natáhl ve skluzu pro centr Gutiérreze a usměrnil ho k levé tyči. Další branku mohl přidat v 64. minutě: po Mazově přihrávce se ocitl sám před Vandervoordtem, jenže belgický gólman si s jeho střelou bez přípravy poradil. Se čtyřmi trefami se Schick dělí o vedení v tabulce střelců se čtyřmi dalšími hráči.
„Mohl jsem dát ještě dva nebo tři góly,“ řekl nejlepší střelec české reprezentace posledních let. Po letním mistrovství světa však nečekaně kariéru v národním týmu ukončil. V neděli si pochvaloval dobrou formu Leverkusenu. „Bohužel ale teď přijde reprezentační přestávka,“ dodal pro streamovací platformu DAZN.
O druhý gól Leverkusenu se postaral v 57. minutě Gutiérrez. Na hranici pokutového území se dostal k odraženému centru a střelu protlačil do sítě i díky nešťastné teči obránce Bakua. Španělský bek přišel do Leverkusenu v létě z Neapole, během čtyř zápasů jednou skóroval a na tři branky přihrál.
Výsledky 4. kola německé fotbalové ligy
Výsledky 4. kola německé fotbalové ligy
Bayern – Union Berlín 7:0 (43., 73. a 76. Olise, 39. z pen. a 54. Kane, 18. Musiala, 70. Saibárí), Brémy – Augsburg 3:2 (66. Grüll, 86. Füllkrug, 90.+3 Weiser – 18. R. Fellhauer, 58. Brackelmann), Frankfurt – Freiburg 2:2 (10. Ebnoutalib, 36. Burkadt – 34. Scherhant, 48. Suzuki), Hamburk – Kolín nad Rýnem 2:1 (44. Capaldo, 50. Poulsen – 90. Ache), Mönchengladbach – Mohuč 3:4 (11. Neuhaus, 59. Lidberg, 90.+5 Mačino – 18. Tietz, 45.+1 Becker, 78. Martel, 89. da Costa), Stuttgart – Dortmund 0:1 (70. Beier), Leverkusen – Lipsko 2:0 (44. Schick, 57. Gutiérrez).