I přes úvodní porážku 0:2 v Dortmundu mohli fotbalisté Atlanty Bergamo slavit postup do osmifinále Ligy mistrů. V domácí odvetě totiž v nastavení proměnil pokutový kop Srb Lazar Samardžič, čímž tak rozhodl o výsledku 4:1. Páteční los rozhodne, jestli italský celek vyzve Arsenal, nebo Bayern Mnichov.
Samardžič penaltou v nastavení vystřelil Atlantě Bergamo osmifinále Ligy mistrů
Atalanta Bergamo je od roku 2019 prvním klubem, který v Lize mistrů dokázal postoupit, přestože první zápas prohrál o dvě branky. Hned v páté minutě dva zadáci hostů minuli přízemní přihrávku z křídla a Scamacca u vzdálenější tyče toho využil. V závěru prvního dějství vypálil Zappacosta a alžírský obránce Bensebajní tečí lehce změnil směr míče. Pro střelce to byl první gól v Lize mistrů po více než osmi letech, tehdy se trefil ještě v dresu Chelsea.
Neuplynula ani hodina, když si chorvatský záložník Pašalič naskočil na centr a otevřel domácím dveře k postupu. Jenže jeho krajan a trenér Borussie Niko Kovač reagoval čtyřnásobným střídáním a jeden z náhradníků Adeyemi srovnal celkové skóre. Schylovalo se k prodloužení, ale smolař zápasu Bensebajní v nastavení zasáhl protihráče kopačkou do čela, rozhodčí po přezkoumání videa nařídil penaltu a Srb Samardžič ji proměnil.
Atalanta tak znovu dokázala, že to s německými kluby umí. Ve finále Evropské ligy v roce 2024 zdolala Leverkusen 3:0 a stejným výsledkem v podzimní ligové fázi porazila Frankfurt dokonce na jeho hřišti. Borussia v Lize mistrů prohrála venku potřetí za sebou a s Bayernem Mnichov se utká jen v sobotu v bundeslize.