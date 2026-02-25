Bodö/Glimt se vyřazením loňského finalisty Interu Milán postaralo o jedno z největších překvapení v historii Ligy mistrů. Norský tým se poprvé dostal do osmifinále a trenér Kjetil Knutsen označil postup za úžasný a historický okamžik. Kapitána Patrick Berg zase vyzdvihl po Manchesteru City a Atléticu Madrid skalp dalšího giganta.
Historický okamžik pro klub i norský fotbal, uvedl trenér Bodö/Glimt po postupu
Když norský tým zahájil ligovou fázi remízou v Praze na Slavii, nikdo netušil, o jakou senzaci se ve své debutové sezoně v Lize mistrů postará. Bodö/Glimt v domácím utkání 1. kola vyřazovací fáze před týdnem porazilo Inter 3:1 a v úterý výhrou 2:1 na San Siru překvapení dokonalo. Stalo se prvním norským týmem, který postoupil ve vyřazovací fázi elitní evropské klubové soutěže od Lilleströmu v sezoně 1987/88.
„Je to úžasný historický okamžik pro Bodö/Glimt a pro norský fotbal. Jsem na to tak hrdý, jsme tým z malého města. Opravdu doufám, že ukážeme, že když to dokážeme my, dokáže to každý. Pro mě je to na celém příběhu to nejkrásnější,“ řekl Knutsen v rozhovoru se Sky Sport.
Inter je trojnásobným šampionem soutěže a aktuálně vede italskou ligu s desetibodovým náskokem, takže byl v duelu jasným favoritem. „Je to skvělé. Pro klub a město neuvěřitelné. Myslím, že si lidé nemysleli, že bychom mohli porazit Manchester City, Atlético a teď i Inter. Je to velkolepé,“ uvedl Berg pro Canal+.
V osmifinále je čeká Manchester City nebo Sporting Lisabon
Norská liga se hraje systémem jaro – podzim. Loňský ročník mužstvo z města za polárním kruhem zakončilo koncem listopadu, nový začne až v půlce března. Vzhledem k dlouhé sezonní přestávce si Bodö/Glimt v Lize mistrů vydobylo pověst týmu, který dosahuje velkých triumfů navzdory nepřízni osudu.
„Nemluvíme o našich cílech v Lize mistrů, mluvíme o výkonu. Chci rozvíjet hráče, tým a vždy se snažit být konkurenceschopný. Takhle to děláme. Stejné to bude i v následujících zápasech,“ ujistil kouč Knutsen.
V osmifinále se jeho svěřenci utkají buď znovu s Manchesterem City, nebo se Sportingem Lisabon. „Pro mě to není důležité. Je zábavné hrát proti novým týmům, takže kdybychom hráli proti Sportingu a jeli tam, bylo by to úžasné,“ uvedl Berg. „Ale pokud to budou City, rádi je opět přivítáme v Norsku. A samozřejmě bychom jeli i do Manchesteru,“ dodal záložník.
Byl pyšný, jak mužstvo oba zápasy proti Interu zvládlo. „Věděli jsme, že pro nás bude snazší hrát doma, než přijet na tento historický stadion a čelit fantastickému týmu. Ale jsme malý klub, malý tým, nemáme co ztratit. Chceme si užít fotbal a soutěžit s nejlepšími týmy a hráči,“ řekl Berg.