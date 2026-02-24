Atlético Madrid porazilo v odvetě Bruggy díky hattricku Sörlotha a postoupilo

Fotbalisté Atlética Madrid porazili v odvetě 1. kola vyřazovací fáze Ligy mistrů doma Bruggy 4:1, hattrick vstřelil Nor Alexander Sörloth. Po remíze 3:3 v prvním zápase tak postoupili do osmifinále.
Belgický vicemistr byl pro španělského favorita nepříjemným protivníkem. Skóre odvety otevřel domácí Sörloth, ale Ordóňez brzy vyrovnal a proti hlavičce nepokrytého Vetlesena se pak vytáhl gólman Oblak, který míč směřující do sítě téměř zázračně zastavil na brankové čáře.
Atléticu vyšel vstup do druhého poločasu, kdy Cardoso prudkou střelou znovu strhl vedení na jeho stranu. Postup pak zpečetil Sörloth, který dalšími dvěma trefami završil hattrick a zlepšil se na pět gólů v sezoně Ligy mistrů. Tým kouče Simeoneho v osmifinále narazí na Liverpool, nebo Tottenham.
Výsledky odvet 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů
Atlético Madrid – FC Bruggy 4:1 (1:1)
Branky: 23., 76. a 87. Sörloth, 48. Cardoso – 36. Ordóňez. Rozhodčí: Turpin (Fr.). První zápas: 3:3, postoupilo Atlético.
Leverkusen – Olympiakos Pireus 0:0
Rozhodčí: Oliver (Angl.). První zápas: 2:0, postoupil Leverkusen.
Inter Milán – Bodö/Glimt 1:2 (0:0)
Branky: 76. Bastoni – 58. Hauge, 72. Evjen. Rozhodčí: Hernández (Šp.). První zápas: 1:3, postoupilo Bodö/Glimt.
Newcastle – Karabach 3:2 (2:0)
Branky: 5. Tonali, 6. Joelinton, 52. Botman – 50. Durán, 57. Džafargulijev. Rozhodčí: Massa (It.). První zápas: 6:1, postoupil Newcastle.