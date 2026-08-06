Fotbal

Salah bude hrát za Trabzonspor


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Hvězdný útočník Mohamed Salah míří po neúspěšných námluvách s Besiktasem do jiného tureckého klubu Trabzonsporu. Egyptský fotbalista dorazil do Istanbulu, kde jej na letišti freneticky přivítaly davy fanoušků.

Salah už v novém působišti prošel lékařskou prohlídkou a klub oznámil na čtvrteční večer slavnostní ceremoniál na svém stadionu Papara Park u příležitosti podpisu smlouvy. Po konci v Liverpoolu, s nímž získal dva tituly, je čtyřnásobný nejlepší střelec Premier League volným hráčem.

Čtyřiatřicetiletý Salah se s Liverpoolem rozloučil po devíti letech po uplynulé sezoně, během níž kritizoval vedení i trenéra Arneho Slota. Pak reprezentoval Egypt na mistrovství světa. Z klubů měl o něj velký zájem Besiktas, soupeř Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy však zřejmě nebyl schopen splnit finanční požadavky a jednání přerušil.

V liverpoolském dresu odehrál Salah 442 zápasů a nastřílel 257 gólů, vedle dvou titulů z anglické ligy s ním vyhrál také Ligu mistrů (2019), Anglický pohár, šampionát klubů či Superpohár UEFA. Předtím hrál za AS Řím, Fiorentinu, Chelsea a Basilej. Trabzonspor v minulé sezoně skončil v turecké lize na třetím místě.

Podle médií má Salahův roční příjem v novém působišti dosahovat výše 17 milionů eur (411 milionů korun). Smlouva by měla znít do roku 2028.

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