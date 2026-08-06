Salah bude hrát za Trabzonspor

Hvězdný útočník Mohamed Salah míří po neúspěšných námluvách s Besiktasem do jiného tureckého klubu Trabzonsporu. Egyptský fotbalista dorazil do Istanbulu, kde jej na letišti freneticky přivítaly davy fanoušků.
Salah už v novém působišti prošel lékařskou prohlídkou a klub oznámil na čtvrteční večer slavnostní ceremoniál na svém stadionu Papara Park u příležitosti podpisu smlouvy. Po konci v Liverpoolu, s nímž získal dva tituly, je čtyřnásobný nejlepší střelec Premier League volným hráčem.
Čtyřiatřicetiletý Salah se s Liverpoolem rozloučil po devíti letech po uplynulé sezoně, během níž kritizoval vedení i trenéra Arneho Slota. Pak reprezentoval Egypt na mistrovství světa. Z klubů měl o něj velký zájem Besiktas, soupeř Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy však zřejmě nebyl schopen splnit finanční požadavky a jednání přerušil.
V liverpoolském dresu odehrál Salah 442 zápasů a nastřílel 257 gólů, vedle dvou titulů z anglické ligy s ním vyhrál také Ligu mistrů (2019), Anglický pohár, šampionát klubů či Superpohár UEFA. Předtím hrál za AS Řím, Fiorentinu, Chelsea a Basilej. Trabzonspor v minulé sezoně skončil v turecké lize na třetím místě.
Podle médií má Salahův roční příjem v novém působišti dosahovat výše 17 milionů eur (411 milionů korun). Smlouva by měla znít do roku 2028.