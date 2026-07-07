Egypt zuří. Teď už mě šampionát nezajímá, protože není fér, prohlásil trenér

Hlavním egyptským terčem se stali po utkání s Argentinou rozhodčí. Trenér Husam Hasan cítí po prohře 2:3 s Argentinou velkou křivdu. Z porážky viní sudí, tisková konference po osmifinálovém utkání v Atlantě byla dlouhou šňůrou egyptských stížností.
„To, co se nám stalo, nebylo fér. Měli jsme kopat penaltu, nebyl nám uznán gól a já nevím proč,“ řekl Hasan, sám bývalý reprezentant a autor rekordního počtu 69 branek v egyptském dresu.
Trval na tom, že jeho tým byl i přes tři inkasované branky v závěru lepší a zasloužil si vyhrát.
„Ano, góly padly po chybách. Ale největší chybou je, že od zodpovědných lidí nedostanete to, na co máte nárok,“ řekl Hasan. Měl tím na mysli první gól, který vstřelil Ziku a jejž zrušilo video pro faul, který se odehrál daleko na druhé straně hřiště. A také zákrok na Fasího v závěru, který podle Hasana měl být oceněn penaltou.
Egyptský trenér je přesvědčen, že Argentina byla zvýhodněna. „Na všech úrovních. Vítězství si nezasloužila. Chtěli snad udržet obhájce titulu v turnaji? Nebo chtěli dál sledovat Messiho hru?“ položil řečnické otázky.
Pro své hráče měl jen slova chvály. „Dodrželi náš plán. Skoro všichni hrají v egyptské lize, výjimkami jsou Salah a Marmoush, zatímco soupeři působí v profesionálním prostředí v evropských klubech. Přesto jsme tady byli schopni konkurovat komukoli,“ řekl trenér, jehož tým poprvé na turnaji prohrál.
Egyptský trenér se pouštěl do francouzských rozhodčích už během zápasu, za což dostal žlutou kartu. Podle některých zdrojů dokonce dvakrát, ale vykázán z lavičky nebyl. Zopakoval, že porážka byla nespravedlivá. „Teď už mě šampionát nezajímá, protože není fér. Jedu domů a nebudu se dívat na žádné další zápasy,“ uzavřel Hasan.