Jak je důležité míti Muhameda Salaha se opět přesvědčili fotbalisté Egypta na mistrovství Afriky v Maroku. Slavný útočník Liverpoolu a kapitán egyptského výběru rozhodl v nastavení o vítězství Egypta v Agadíru nad Zimbabwe 2:1. Dalšími soupeři sedminásobných afrických šampionů, kteří ale poslední titul získali už v roce 2010, budou v pátek Jihoafričané a v pondělí Angola. Jejich vzájemný duel vyhrála rovněž 2:1 JAR.
Salah zachránil Egyptu výhru v nastaveném čase
Outsideři ze Zimbabwe v zápase dlouho vedli, ve 20. minutě otevřel skóre Prine Dube a až po uplynutí hodiny hry dokázal vyrovnat střelou z ostrého úhlu Omar Marmúš z Manchesteru City.
Salah, který před vstupem do šampionátu v Maroku byl pouze náhradníkem v posledních čtyřech zápasech Liverpoolu, odvrátil ztrátu bezprostředně po vypršení základní hrací doby pohotovou střelou k tyči z penaltové vzdálenosti.
Výsledky mistrovství Afriky:
Skupina A:
Mali – Zambie 1:1 (0:0)
Branky: 61. Sinayoko – 90.+2 Daka.
Skupina B:
JAR – Angola 2:1 (1:1)
Branky: 21. Appollis, 79. Foster – 35. Show.
Egypt – Zimbabwe 2:1 (0:1)
Branky: 64. Marmúš, 90.+1 Salah – 20. Dube.