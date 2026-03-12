Fotbalisté Sparty v úvodním osmifinálovém utkání Konferenční ligy prohráli v Alkmaaru 1:2. Nizozemský tým, na jehož lavičce strávil celý zápas český záložník Matěj Šín, dostal do vedení Troy Parrott. Na jeho trefu odpověděl krátce po změně stran premiérovou soutěžní brankou v dresu Pražanů Matyáš Vojta, v 87. minutě ale Parrott rozhodl o výhře domácího mužstva.
Sparta jede domů bez bodu, výhru Alkmaaru řídil Parrott
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho prohloubili výsledkovou krizi. Z posledních pěti soutěžních duelů vyhráli jediný a venku nezvítězili počtvrté v řadě. Odveta na Letné je na programu za týden. Vítěz se v dubnovém čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Lech Poznaň – Šachtar Doněck. Lépe je na tom ukrajinský celek, jenž dnes na hřišti soupeře zvítězil 3:1.
V brance Sparty nastoupil Surovčík. Zraněný gólman Vindahl sice do dějiště zápasu odletěl, trénink tam ale neabsolvoval a nakonec úplně chyběl v nominaci Pražanů. Přišel tak o souboj proti bývalému týmu. Poprvé od konce listopadu si zahrál stoper Panák. Mezi náhradníky nizozemského mužstva figuroval Šín, popáté za sebou ale v soutěžním duelu zůstal jen na lavičce.
Vůbec první vzájemný pohárový souboj mohli střelecky otevřít hosté v šesté minutě. Po Haraslínově zblokované střele se míč dostal k Vojtovi, ten přehodil brankáře Owusu-Odura, ale společně se Sonnem se mu balon do sítě nepodařilo dostat. Sparťanská obrana střely domácích hráčů blokovala, zakroucený centr Koopmeinerse z rohu vytáhl Surovčík nad. V 25. minutě Parrott přiťukl míč Kasiusovi, jenže sparťanský gólman tým podržel.
Po půlhodině hry se už domácí radovali. Daal v šestnáctce nahrál Parrottovi, jehož neuhlídal Irving, a domácí útočník tvrdou ranou dostal dvojnásobného nizozemského mistra do vedení. Za dva týdny se irský reprezentant představí v pražském Edenu v semifinále play-off o postup na mistrovství světa.
Poté Ryneše nahradil Uchenna, který nastoupil po čtyřměsíční pauze. Alkmaar mohl hostům ještě výrazněji odskočit, jenže Kasius zdálky napálil tyč. Akce přitom vznikla po rohu, který domácí správně neměli zahrávat.
Trenér Priske, který mezi prvním a současným angažmá ve Spartě vedl jiný nizozemský tým Feyenoord Rotterdam, udělal o přestávce dvě změny. Místo Panáka s Kuolem nasadil Mannsverka a Mercada.
Pět minut po začátku druhé půle hosté srovnali. Alkmaar odvrátil balon po standardní situaci jen k Irvingovi, do jehož střely se vložil Vojta, který oslavil první soutěžní gól v dresu Sparty po lednovém příchodu z Mladé Boleslavi.
Zhruba od 60. minuty začali domácí Spartu tlačit. Jensenova rána zpoza vápna skončila vedle. Daalova tečovaná střela dopadla stejně, střídající Patati trefil břevno. Alkmaar stupňoval tlak, Surovčík ale Pražany podržel při velkých šancí Smita i Mijnanse. Na slovenského gólmana nevyzrál ani Koopmeiners střelou před šestnáctkou.
V 87. minutě už ale Surovčík neodolal. První Parrottův pokus ještě vychytal, irský útočník ale znovu po Daalově nahrávce zakončením ze vzduchu a pomocí odrazu od břevna skóroval.
AZ Alkmaar – Sparta Praha 2:1 (1:0)
Branky: 29. a 87. Parrott – 50. Vojta. Rozhodčí: Gishamer – Schreiner, Brandner – Schüttengruber (video, všichni Rak.). ŽK: Kasius – Kairinen, Zelený, Kadeřábek.
Alkmaar: Owusu-Oduro – Kasius (59. Dijkstra), Goes, Penetra, De Wit – Koopmeiners, Mijnans, Smit – Jensen (69. Patati), Parrott, Daal. Trenér: Echteld.
Sparta: Surovčík – Ševínský, Panák (46. Mannsverk), Zelený – Sonne, Kairinen, Irving, Ryneš (32. Uchenna) – Kuol (46. Mercado), Haraslín (76. Kadeřábek) – Vojta (76. Kuchta). Trenér: Priske.