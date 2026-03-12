Fotbal

Horníček neodvrátil porážku Bragy, střídající Vitík byl u remízy Boloně s AS Řím


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Braga s českým brankářem Lukášem Horníčkem nestačila v úvodním osmifinále Evropské ligy na Ferencváros Budapešť, se kterým prohrála 0:2. Italské derby Boloni s AS Řím skončilo nerozhodně 1:1, střídající obránce Martin Vitík odehrál závěr utkání. Na 20 minut se dostal na hřiště i Adam Karabec, který pomohl Lyonu k remíze 1:1 ve Vigu. Jeho spoluhráč Pavel Šulc kvůli zranění opět nebyl v nominaci.

Přemožitel Plzně z 1. kola play-off Panathinaikos zdolal 1:0 Betis Sevilla, Genk si stejným výsledkem poradil rovněž doma s Freiburgem. Porto zvítězilo 2:1 ve Stuttgartu. Výhru 1:0 si odváží Aston Villa z Lille i Midtjylland z Nottinghamu. Odvety jsou na programu za týden.

Horníček udržel čisté konto v posledních třech kolech ligové fáze, v Budapešti ho ale po půlhodině překonal Kanichowsky střelou na přední tyč. V 67. minutě zvýšil z voleje Joseph a Ferencváros si připsal šesté soutěžní vítězství v řadě.

Boloňu poslal do vedení krátce po přestávce obstřelem Bernardeschi, italské derby ale nakonec skončilo nerozhodně. V 71. minutě srovnal Pellegrino. Vitík, který po Novém roce patří většinou do základní sestavy, nastoupil do hry v 84. minutě. Boloňa poprvé v klubové historii protáhla sérii neporazitelnosti na 10 utkání evropských pohárů.

Lyon vstoupil do osmifinále jako vítěz ligové fáze, dlouho to ale vypadalo, že bude muset v odvetě dotahovat. Postaral se o to v první půli Rueda, který poslal do sítě Swedbergovu přihrávku před prázdnou bránu. V 54. minutě byl vyloučen domácí Iglesias a početní převahu Lyonu zužitkoval v závěru technickou střelou Endricka.

Panathinaikos hrál od 59. minuty bez vyloučeného Zarúrího, Betis ale přesilovku nevyužil a v závěru inkasoval po Tabordově penaltě. Za faul navíc Llorente viděl druhou žlutou kartu. Řecký celek v součtu s úspěšným penaltovým rozstřelem v Plzni vyhrál šestý soutěžní zápas za sebou.

Zápas Lille – Aston Villa rozhodl jediným gólem v 61. minutě Watkins, jenž netypickou hlavičkou přehodil brankáře Özera. Trenér Emery zaznamenal 100. výhru na lavičce anglického celku, stačilo mu k tomu 181 soutěžních duelů, což je nový rekord klubu.

Úvodní utkání osmifinále Evropské ligy:

Panathinaikos Atény – Betis Sevilla 1:0 (0:0)

Branka: 87. Taborda z pen. ČK: 59. Zarúrí – 88. Llorente.

Stuttgart – FC Porto 1:2 (1:2)

Branky: 40. Undav – 21. Moffi, 27. Mora.

Boloňa – AS Řím 1:1 (0:0)

Branky: 50. Bernardeschi – 71. Pellegrini.

Lille – Aston Villa 0:1 (0:0)

Branka: 61. Watkins.

Ferencváros Budapešť – Braga 2:0 (1:0)

Branky: 32. Kanichowsky, 69. Joseph.

Genk – Freiburg 1:0 (1:0)

Branka: 24. Wáhdí.

Celta Vigo – Olympique Lyon 1:1 (1:0)

Branky: 25. Rueda – 87. Endrick. ČK: 54. Iglesias (Celta).

Nottingham – Midtjylland 0:1 (0:0)

Branka: 80. Čo Ku-song.

