Braga s českým brankářem Lukášem Horníčkem nestačila v úvodním osmifinále Evropské ligy na Ferencváros Budapešť, se kterým prohrála 0:2. Italské derby Boloni s AS Řím skončilo nerozhodně 1:1, střídající obránce Martin Vitík odehrál závěr utkání. Na 20 minut se dostal na hřiště i Adam Karabec, který pomohl Lyonu k remíze 1:1 ve Vigu. Jeho spoluhráč Pavel Šulc kvůli zranění opět nebyl v nominaci.
Horníček neodvrátil porážku Bragy, střídající Vitík byl u remízy Boloně s AS Řím
Přemožitel Plzně z 1. kola play-off Panathinaikos zdolal 1:0 Betis Sevilla, Genk si stejným výsledkem poradil rovněž doma s Freiburgem. Porto zvítězilo 2:1 ve Stuttgartu. Výhru 1:0 si odváží Aston Villa z Lille i Midtjylland z Nottinghamu. Odvety jsou na programu za týden.
Horníček udržel čisté konto v posledních třech kolech ligové fáze, v Budapešti ho ale po půlhodině překonal Kanichowsky střelou na přední tyč. V 67. minutě zvýšil z voleje Joseph a Ferencváros si připsal šesté soutěžní vítězství v řadě.
Boloňu poslal do vedení krátce po přestávce obstřelem Bernardeschi, italské derby ale nakonec skončilo nerozhodně. V 71. minutě srovnal Pellegrino. Vitík, který po Novém roce patří většinou do základní sestavy, nastoupil do hry v 84. minutě. Boloňa poprvé v klubové historii protáhla sérii neporazitelnosti na 10 utkání evropských pohárů.
Lyon vstoupil do osmifinále jako vítěz ligové fáze, dlouho to ale vypadalo, že bude muset v odvetě dotahovat. Postaral se o to v první půli Rueda, který poslal do sítě Swedbergovu přihrávku před prázdnou bránu. V 54. minutě byl vyloučen domácí Iglesias a početní převahu Lyonu zužitkoval v závěru technickou střelou Endricka.
Panathinaikos hrál od 59. minuty bez vyloučeného Zarúrího, Betis ale přesilovku nevyužil a v závěru inkasoval po Tabordově penaltě. Za faul navíc Llorente viděl druhou žlutou kartu. Řecký celek v součtu s úspěšným penaltovým rozstřelem v Plzni vyhrál šestý soutěžní zápas za sebou.
Zápas Lille – Aston Villa rozhodl jediným gólem v 61. minutě Watkins, jenž netypickou hlavičkou přehodil brankáře Özera. Trenér Emery zaznamenal 100. výhru na lavičce anglického celku, stačilo mu k tomu 181 soutěžních duelů, což je nový rekord klubu.
Úvodní utkání osmifinále Evropské ligy:
Panathinaikos Atény – Betis Sevilla 1:0 (0:0)
Branka: 87. Taborda z pen. ČK: 59. Zarúrí – 88. Llorente.
Stuttgart – FC Porto 1:2 (1:2)
Branky: 40. Undav – 21. Moffi, 27. Mora.
Boloňa – AS Řím 1:1 (0:0)
Branky: 50. Bernardeschi – 71. Pellegrini.
Lille – Aston Villa 0:1 (0:0)
Branka: 61. Watkins.
Ferencváros Budapešť – Braga 2:0 (1:0)
Branky: 32. Kanichowsky, 69. Joseph.
Genk – Freiburg 1:0 (1:0)
Branka: 24. Wáhdí.
Celta Vigo – Olympique Lyon 1:1 (1:0)
Branky: 25. Rueda – 87. Endrick. ČK: 54. Iglesias (Celta).
Nottingham – Midtjylland 0:1 (0:0)
Branka: 80. Čo Ku-song.