Poslední celek Premier League po třech kolech, v nichž fotbalisté Wolves bodovali, padl v nedělním zápase 27. kola gólem v poslední minutě základní hrací doby na stadionu Crystal Palace 0:1. Doplatili na vyloučení českého reprezentanta Ladislava Krejčího v 61. minutě po druhé žluté kartě. Až v 97. minutě rozhodl Mac Allister o výhře Liverpoolu 1:0 s Nottinghamem.
Wolves bez vyloučeného Krejčího padli v 90. minutě, Liverpool rozhodl v nastavení
Wolverhampton ve 43. minutě po faulu Whartona na Maného dostal výhodu pokutového kopu, ale slabou střelu Arokodarého po zemi chytil brankář Henderson. Krejčí ve druhém poločase doplatil na dva prohřešky brzy po sobě. Za faul na Sarra dostal v 58. minutě žlutou kartu. O tři minuty později zakopl míč v přerušené hře a vykoledoval si na angažmá v Anglii premiérové vyloučení.
Vlci pak téměř půl hodiny drželi bezbrankový stav, v 90. minutě ale beznadějně poslední tým tabulky kapituloval po střele Guessanda. Crystal Palace zvýšil náskok na sestupové pozice na deset bodů.
Nottingham byl při ligovém debutu trenéra Vítora Pereiry proti Liverpoolu dlouho lepším týmem, ale doplatil na nepřesnost v zakončení. Trest přišel v závěru. Nejprve ještě v 89. minutě Mac Allisterův gól neplatil kvůli hraní rukou, argentinský záložník se ale nakonec vítězné trefy dočkal poté, co se nejlépe zorientoval ve vápně. Liverpool se dotáhl na pátý Manchester United, který se ve 27. kole představí až v pondělí na hřišti Evertonu. Nottingham dělí už jen dva body od pásma sestupu.
Výsledky 27. kola anglické fotbalové ligy
Crystal Palace – Wolverhampton 1:0 (90. Guessand), Nottingham – Liverpool 0:1 (90.+7 Mac Allister), Sunderland – Fulham 1:3 (76. Le Fee z pen. – 54. a 61. z pen. Jiménez, 85. Iwobi), Aston Villa – Leeds 1:1 (88. Abraham – 31. Stach), Brentford – Brighton 0:2 (30. Gómez, 45.+1 Welbeck), Chelsea – Burnley 1:1 (4. Pedro – 90.+3 Flemming), West Ham – Bournemouth 0:0, Manchester City – Newcastle 2:1 (14. a 27. O'Reilly – 22. Hall).