Rob Edwards, kouč fotbalistů Wolverhamptonu, označil vyloučení Ladislava Krejčího v nedělním utkání Premier League na stadionu Crystal Palace za nepochopitelné. Český reprezentant dostal po hodině hry druhou žlutou kartu za zakopnutí míče, Wolves v 90. minutě inkasovali a prohráli 0:1. Podle Edwardse to byl společně s neproměněnou penaltou klíčový moment zápasu.
Nepochopitelná červená karta, zlobil se trenér Wolverhamptonu na Krejčího
Krejčí dostal žluté karty v rozmezí tří minut. Nejprve srazil unikajícího Ismailu Sarra a o chvíli později zakopl míč poté, co ho neudržel ve hře před autovou čárou. V Premier League byl vyloučen poprvé.
„O výsledku rozhodly dva momenty. Neproměnili jsme penaltu, což se může stát, a pak jsme dostali nepochopitelnou červenou kartu,“ řekl Edwards v rozhovoru pro Sky Sports. „Musí se z toho poučit, tohle zkrátka nemůže udělat. Podává výborné výkony, ale tohle nás stálo body. Nemůžu to nijak obhajovat,“ pokračoval velšský trenér.
Hosté mohli jít do vedení na konci prvního poločasu, Toluwalase Arokodare ale z penalty neuspěl. Naopak v 90. minutě rozhodl Evann Guessand. Wolverhampton zůstává beznadějně poslední. „Hráli jsme skvěle v jedenácti a i po vyloučení to bylo solidní. Celkově je pro nás takový výkon další krok dopředu. Bohužel jsme na chvíli vypnuli a odjíždíme s prázdnou,“ litoval Edwards.