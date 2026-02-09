Přes sedmdesát minut odehráli v neděli fotbalisté Pardubic na stadionu Bohemians v deseti bez vyloučeného Emmanuela Godwina. Byla to chyba. Že rozhodnutí sudího Jana Všetečky nebylo správné, rozhodla Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR s tím, že dokonce ani nešlo o přestupek. V sobotním zápase v Teplicích naopak karvinský Jiří Fleišman dostal červenou kartu správně, rovněž v souladu s pravidly sudí uznali ve víkendových zápasech branky Baníku Ostrava a Viktorie Plzeň.
Rozhodčí chyboval, když na Bohemians poslal Pardubice do deseti
Pardubický Godwin v 19. minutě utkání v souboji po dohrání míče došlápl na kotník domácímu Gibrilu Sossehovi a sudí Všetečka mu bez většího váhání udělil rovnou červenou kartu. Videorozhodčí nezasáhl. Východočeši navzdory dlouhému oslabení zvítězili v Ďolíčku 2:1.
Podle komise rozhodčích udělal Všetečka výraznou chybu. „Hráč Pardubic jako první hraje míč a následně se setrvačností střetne se soupeřem. Hráč hostujícího družstva nebyl v souboji agresivní, snažil se i svou pravou nohu stahovat,“ uvedla komise ve videu k situaci.
„Hráčův pohyb byl přirozený a kontaktu se soupeřem se nemohl vyhnout. Proto se nejednalo o přestupek. Rozhodčí chybně vyloučil hráče a VAR (videorozhodčí) měl intervenovat na odvolání červené karty,“ vysvětlila komise.
Vyloučení Fleišmana odpovídalo pravidlům
V sobotním utkání v Teplicích rovněž za bezbrankového stavu sudí Stanislav Volek nejprve Fleišmanův zákrok na unikajícího Matěje Radostu těsně před vápnem jako faul neposoudil. Po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace však původní verdikt změnil a karvinského kapitána v 39. minutě rovnou vyloučil. Severočeši v přesilovce zvítězili 2:0.
„Došlo k podražení soupeře v souboji o míč ve zjevné brankové možnosti. V detailním záběru je patrné, že hráč Fleišman svou levou nohou podrazil soupeře a způsobil jeho pád. Rozhodčí na základě intervence VAR správně udělil červenou kartu,“ uvedla komise.
V sobotním duelu Ostravy s Olomoucí sudí Ondřej Berka ve 49. minutě správně uznal úvodní gól domácího Jiřího Bouly. Při předchozí situaci po nákopu od brankáře stál Václav Jurečka v ofsajdu, jelikož se ale následně dostal k míči hostující Abdoulaye Sylla, šlo poté o novou útočnou akci. Baník vyhrál 2:0.
„V předcházející útočné akci došlo k ofsajdu domácího týmu, který asistent rozhodčího chybně nesignalizoval. Následně je hostující tým v držení míče a od regulérního souboje (na půlce hřiště) začíná nová útočná akce domácích. Při ní už k žádnému porušení pravidel nedojde, branka je tak správně uznána. Dle protokolu se už k ofsajdu v předcházející útočné akci VAR nevrací,“ vysvětlila komise.
Gól Souarého byl uznán správně
V nedělním utkání Plzně s Libercem sudí správně uznali branku domácího Cheicka Souarého na 2:0 ze 43. minuty. V ofsajdu se pohybující útočník Salim Lawal podle komise pravidla neporušil.
„Hráč Plzně v ofsajdové pozici nebránil brankáři ve výhledu, nesváděl s ním souboj a ani ho neomezil v zákroku. Z těchto důvodů se jednalo o regulérní branku,“ konstatovala komise po utkání, které Viktoria vyhrála 3:1.
Podle schváleného manuálu se komise rozhodčích vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.