Fotbal

Ronaldo slaví s an-Nasrem první titul, v posledním kole zvítězili nad Damacem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Cristiano Ronaldo získal s an-Nasrem první titul v saúdské lize. Celek z Rijádu si ho zajistil v posledním 34. kole výhrou 4:1 nad Damacem, díky které soutěž ovládl s náskokem dvou bodů před al-Hilálem.

Jednačtyřicetiletý Ronaldo se na výhře domácích podílel dvěma góly a vylepšil si celkovou bilanci v soutěži na 102 zásahů. V aktuálním ročníku mistr Evropy z roku 2016 zaznamenal 28 gólů. Lepší byli pouze Ivan Toney (32) a Julián Quiňones (33).

O zbývající branky domácích se postarali v první půli Sadio Mané a po přestávce Kingsley Coman. Za Damac, který nakonec obsadil 16. místo a sestoupil do druhé ligy, z penalty v 58. minutě snížil Morlay Sylla.

Ronaldo čekal na první titul s an-Nasrem od prosince 2022, kdy přišel z Manchesteru United. V minulosti se pětinásobný držitel Zlatého míče radoval z ligového primátu s Realem Madrid, Juventusem Turín a United.

An-Nasr si připsal první titul od roku 2019 a celkově jedenáctý, což jej řadí na třetí místo pořadí nejúspěšnějších saúdských klubů. Víc ligových triumfů mají na kontě pouze al-Ittihád (14) a al-Hilál (21).

