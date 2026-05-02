Rezerva Sparty zachránila bod, ale sestup hrozí dál

Z 0:2 na 2:2 zvládli otočit fotbalisté Sparty B zápas 26. kola druhé ligy s Chrudimí, která hraje své domácí zápasy v pardubickém azylu. Rezerva pražského celku však dál zůstává na posledním místě tabulky a opět se jim o něco vzdálila záchrana. Na první nesestupovou příčku ztrácejí čtyři kola před koncem soutěže šest bodů.
Mladým sparťanům v úvodním zápase sobotního druholigového programu hrubě nevyšly vstupy do obou poločasů. Už ve třetí minutě otevřel skóre po teči Hruška a stejný hráč se prosadil i po několika desítkách sekund druhého dějství. V 56. minutě ale snížil Říha a v první minutě nastavení rovněž hlavičkou vyrovnal střídající Jedlička. Chrudim neprohrála po třech kolech a na sestupové příčky má šestibodový náskok.
Výsledky 26. kola 2. ligy
Chrudim – Sparta Praha B 2:2 (1:0)
Branky: 3. a 46. Hruška - 56. Říha, 90.+1 Jedlička. Rozhodčí: J. Beneš - Hájek, A. Beneš. ŽK: Jambor, Kaulfus, Schön - Mokrovics, Azaka. Diváci: 300.
Prostějov – Artis Brno 1:1 (0:0)
Branky: 57. Koudelka - 69. Adediran. Rozhodčí: Nehasil - Slavíček, Cichra. ŽK: Breite, Čoudek (oba Artis ). Diváci: 828.
Příbram – České Budějovice 2:1 (1:1)
Branky: 17. Švestka, 79. Málek - 1. Vaníček. Rozhodčí: Orel - Pfeifer, M. Novák. ŽK: Piško, Černý - Nalezinek, Krch. ČK: 75. Krch (Č. Budějovice). Diváci: 862.
Jihlava – Vlašim 1:1 (0:0)
Branky: 75. Lacko - 82. Musil z pen. Rozhodčí: Vokoun - Volf, Ježek. ŽK: Pešek, Lacko - Musil, Michl. Diváci: 721.