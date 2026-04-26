Zbrojovka si poradila se slávistickým béčkem, rozhodl Vachoušek

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka vedou tabulku o 18 bodů před Táborskem. Opava nečekaně remizovala na hřišti posledního sparťanského „béčka“ 0:0 a zkomplikovala si boj o baráž.
Jediný gól Zbrojovky vstřelil v 67. minutě Vachoušek. Brno vyhrálo třetí zápas po sobě a jedenáctý z posledních dvanácti. V druholigové sezoně nebodovali jen dvakrát. Pražané nenavázali na předchozí dvě výhry a jsou desátí.
Opavu mohl dostat do vedení v šesté minutě Štěpánek, jenže trefil tyč. Po hodině hry „přežili“ hosté penaltu, sparťana Schánělce vychytal Ciupa. Slezané nedokázali zvítězit ve třetím utkání po sobě a ztrácejí tři body na třetí Artis Brno, který drží druhou barážovou příčku. Sparta nevyhrála už 11 kol a od první nesestupové pozice ji pět zápasů před koncem dělí šest bodů.