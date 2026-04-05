Rezerva Slavie smazala dvoubrankové manko a remizovala se Žižkovem

Žižkov ve 21. kole neudržel dvoubrankové vedení a s rezervou pražské Slavie remizoval 2:2. České Budějovice si poradily se Spartou B a zvítězily 1:0. Pražané zůstávají v tabulce na poslední pozici.
Žižkov vedl v poločase 2:0 po gólech Ondráška s Prokešem, u obou zásahů si připsal asistenci Ambler. Po hodině hry však bylo vyrovnáno, v rychlém sledu se dvakrát prosadil Necid, jenž v minulé sezoně střelecky táhl právě Žižkov.
Šestá Viktoria bodovala popáté za sebou a udržela jarní neporazitelnost. Slavia čeká na vítězství šest ligových utkání, v tabulce je desátá.
Českým Budějovicím stačil k výhře 1:0 a posunu na devátou příčku jediný gól Antonína Vaníčka z 24. minuty.
Vítěznou premiéru na lavičce Dynama tak prožil kyperský trenér Papavasiliu, který nahradil odvolaného Portugalce Resendeho. Sparta prohrála počtvrté za sebou, na záchranu ztrácí tři body.
Výsledky 21. kola druhé fotbalové ligy
Slavia Praha B – Žižkov 2:2 (0:2)
Branky: 59. Michez, 61. Necid – 19. Ondrášek, 45. Prošek. Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Brázdil. ŽK: Ambler (Žižkov). Diváci: 624.
Sparta Praha B – České Budějovice 0:1 (0:1)
Branka: 24. Vaníček. Rozhodčí: Starý – Ježek, Lakomý. Bez karet. Diváci: 591.