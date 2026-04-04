Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili doma v 21. kole druhé ligy Chrudim 2:0 a udělali další krok na cestě k návratu do první ligy. Svěřenci trenéra Martina Svědíka suverénně vedou tabulku už o 17 bodů před Táborskem. Artis Brno se v premiéře pod trenérem Romanem Nádvorníkem díky vítězství v Kroměříži 2:1 bodově dotáhl na třetí Opavu. Příbram zvítězila na hřišti ostravského B-týmu 3:0 a posunula se na páté místo.
Zbrojovka vsítila oba góly v rozmezí 30. až 35. minuty, kdy se prosadili Janetzký s Texlem. Na obou gólech se podílel asistencemi Oliver Velich. Brněnský tým v této sezoně druhé nejvyšší soutěže prohrál pouze jednou a bodovou sérii natáhl na 15 zápasů. Chrudim nenavázala na minulé dvě výhry a je dvanáctá s tříbodovým odstupem od předposlední Kroměříže.
Na lavičce Artisu skončil v březnové reprezentační pauze kvůli neuspokojivým výsledkům trenér Jiří Chytrý i jeho asistenti. Ambiciózní brněnský klub aktivoval výstupní klauzuli a sáhl po kouči konkurenční Opavy Nádvorníkovi.
Hosty poslal v Kroměříži do vedení Adediran, po změně stran se prosadil Navrátil. Duel zdramatizoval Kříž, jenže na vyrovnání už domácí nedosáhli. Brněnský celek zabral po dvou porážkách a dotáhl se na Opavu, která drží druhou barážovou příčku. Na Táborsko oba celky ztrácejí jen bod. Nováček soutěže Hanácká Slavia nenatáhla vítěznou šňůru na tři utkání a zůstala na 15. místě, Jihlava i Prostějov mají rovněž 19 bodů.
Stejně jako Zbrojovka i Příbram rozhodla v Ostravě o vítězství v úvodním dějství dvěma góly, o něž se postarali Jedlička se Šmigou. Konečný výsledek stanovil po přestávce Málek. Středočeši triumfovali potřetí za sebou a na Opavu s Artisem ztrácejí čtyři body. Slezané prohráli čtvrté kolo v řadě a jsou osmí.
Výsledky 21. kola druhé fotbalové ligy
Zbrojovka Brno – Chrudim 2:0 (2:0)
Branky: 30. Janetzký, 35. Texl. Rozhodčí: Kotala – Dresler, Jurajda. Bez karet. Diváci: 4645.
Baník Ostrava B – Příbram 0:3 (0:2)
Branky: 9. T. Jedlička, 22. Šmiga, 71. Málek. Rozhodčí: Mach – Ratajová, Pfeifer. ŽK: Frýdl, Míček – Mulumba, Karban. Diváci: 312.
Kroměříž – Artis Brno 1:2 (0:1)
Branky: 62. D. Kříž – 25. Adediran, 53. Navrátil. Rozhodčí: Vokoun – Hurych, Marek. ŽK: L. Kříž (asistent trenéra) – Adediran, Harazim, Navrátil. Diváci: 1136.