Fotbalový šampionát už překonal rekord v návštěvnosti, přitom zbývá odehrát ještě 48 zápasů

Letošní fotbalové mistrovství světa překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud držely Spojené státy americké, které turnaj v roce 1994 hostily samy, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo 3.605.357 diváků.
Oznámení o novém milníku přišlo ve druhé půli utkání Ekvádoru s Německem na MetLife Stadium v East Rutherhefordu, kde šampionát 19. července vyvrcholí. Na turnaji zbývá odehrát ještě 48 utkání z celkových 104, čímž by rekord mohl být překonán dvojnásobně. Šestnáct stadionů napříč Severní Amerikou je průměrně naplněno více než na 99 procent, byť například ze záběrů úvodního zápasu Česka s Koreou se zádlo, že oficiální návštěvnost dost možná neodpovídá realitě.
Vytvoření nového diváckého maxima, které se bude dál posouvat, není překvapením vzhledem k tomu, že se turnaj rozšířil z 32 na 48 zemí. Počet zápasů tím oproti předchozím šampionátům vzrostl ze 64 na 104.
Na MS v roce 1994 dokonce 24 mužstev odehrálo jen 52 zápasů, tedy přesnou polovinu letošního turnaje. Co do průměrné návštěvnosti je tak tehdejší šampionát stále úspěšnější než ten současný, který na překonání diváckého rekordu potřeboval 56 utkání. Před 32 lety se v hledištích prostřídalo 3,568.567 diváků, v průměru 68.626 na zápas. Aktuální mistrovství má průměr necelých 64,5 tisíce fanoušků na utkání.