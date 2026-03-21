Reds prohráli 1:2 v Brightonu a na výhru čekají už tři zápasy

Liverpool v anglické lize prohrál 1:2 na hřišti Brightonu a ve třetím ligovém zápase po sobě ztratil body. Oba góly domácích vstřelil pětatřicetiletý útočník Danny Welbeck, který je nyní s 12 brankami pátým nejlepším střelcem Premier League.
Utkání začalo o 15 minut později kvůli dopravní nehodě na jedné ze silnic vedoucích ke stadionu, aby fanoušci stihli dorazit.
Liverpool se po středečním postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Galatasaray musel vypořádat s absencemi Salaha a brankáře Alissona, které do hry nepustilo zranění.
V úvodu zápasu se obhájcům titulu zranil ještě útočník Ekitiké, ze hřiště odkulhal už v 7. minutě. Welbeck po necelé čtvrthodině překonal gólmana Mamardašviliho hlavou, Liverpool ale ve 30. minutě vyrovnal zásluhou Kerkeze.
Maďarský obránce využil chybu stopera Dunka, který se pokusil hlavou prodloužit za sebe dlouhý nákop k brankáři Verbruggenovi, míč zachytil a domácího gólmana přeloboval.
Vítěznou branku vstřelil Welbeck v 58. minutě po akci z levé strany, kdy mu míč před odkrytou branku přiťukl záložník Hinshelwood.
Liverpool po výhrách v lize a poháru do třetice proti Brightonu v této sezoně neuspěl, z posledních tří ligových utkání získal jen bod.
Fulham otočil zápas proti předposlednímu Burnley a zvítězil 3:1. O vítěznou trefu se postaral desátým gólem v sezoně křídelník Wilson.
Velšský reprezentant se stal teprve druhým britským hráčem v historii klubu, který v jedné sezoně Premier League vstřelil alespoň 10 branek, po Andym Coleovi v ročníku 2004/05.
Osmý Fulham proti Burnley uspěl v obou ligových zápasech v jedné sezoně, což se mu povedlo poprvé od ročníku 1950/51. V prvním duelu Wilson zazářil gólem a dvěma asistencemi.
Bournemouth vybojovali pátou remízu v řadě, s třetím týmem tabulky Manchesterem United se v páteční předehrávce rozešel smírně 2:2.
Favorit sice na hřišti soupeře dvakrát vedl, v závěru ale přišel o výhru po penaltě nařízené za faul Harryho Maguirea. Anglický obránce navíc dostal za zákrok červenou kartu a United dohrávali v deseti.
Bruno Fernandes poslal hosty do vedení z penalty v 61. minutě, ale Ryan Christie o šest minut později vyrovnal. Vlastní gól Jamese Hilla na 2:1 posunul United blízko čtvrtému vítězství z posledních pěti zápasů, Maguireho faul ale znamenal další vyrovnání. Z pokutového kopu se trefil Eli Junior Kroupi.
Výsledky 31. kola anglické ligy
Bournemouth – Manchester United 2:2 (67. Christie, 80. Kroupi z pen. – 61. B. Fernandes z pen., 71. vlastní Hill), Brighton – Liverpool 2:1 (14. a 56. Welbeck – 30. Kerkez), Fulham – Burnley 3:1 (67. King, 73. Wilson, 90.+5 Jiménez z pen. – 60. Flemming).