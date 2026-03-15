Tottenham vyrovnal v závěru proti Liverpoolu, Manchester United uspěl v souboji o třetí místo

Liverpool přišel proti Tottenhamu o vedení v závěru zápasu a remizoval 1:1. Fotbalisté Manchesteru United v anglické lize zvítězili v souboji o třetí místo 3:1 nad Aston Villou. Vybojovali pátou výhru na domácím hřišti po sobě pod vedením kouče Michaela Carricka. Crystal Palace remizoval bezgólově s oslabeným Leedsem, stejně skončil duel mezi Nottinghamem a Fulhamem.
Richarlison se prosadil za hosty v 90. minutě, když vstřelil Reds šestý gól v kariéře. V brance Tottenhamu na rozdíl od úterního zápasu v Lize mistrů proti Atléticu nenastoupil český brankář Antonín Kinský, který byl v Madridu už v 17. minutě po chybách střídán. Jeho gólmanský kolega Vicario v dnešním zápase inkasoval jen po nechytatelném přímém kopu Maďara Szoboszlaie v 18. minutě, při zbylých nebezpečných situacích soupeře byl pozorný.
Tottenham zůstal jediným týmem v Premier League, který od začátku kalendářního roku nevyhrál ligový zápas, což se zatím nezměnilo ani pod novým koučem Igorem Tudorem. Jeho svěřenci jsou v tabulce šestnáctí s jednobodovým náskokem na sestupové příčky.
Liverpool se v tabulce i přes ztrátu posunul na páté místo tabulky před Chelsea. Mrzet ho však musí už šestý inkasovaný gól v sezoně po 90. minutě, po němž v zápase ztratil body.
Za rudé ďábly se na gólové hlavičce Brazilce Casemira podílel asistencí Fernandes, a následně připravil brankovou situaci i pro jiného brazilského spoluhráče Cunhu. Bývalý útočník Wolverhamptonu po Barkleyho vyrovnání vrátil Manchesteru United vedení čtvrtým gólem proti Aston Ville ve čtvrtém vzájemném zápase po sobě a celkově sedmým v ročníku.
Kapitán Bruno Fernandes má nyní na kontě 16 finálních přihrávek, nejvíce od sezony 1999/2000, kdy jich 15 zaznamenal David Beckham. Vítězství Carrickova týmu zpečetil střídající Slovinec Šeško, který potrestal nepovedený odkop obrany a po tečované střele skóroval podeváté v sezoně.
Zachraňující se Nottingham remizoval 0:0 s Fulhamem a nezvítězil v sedmém ligovém duelu po sobě. Na premiérovou výhru v Premier League pod novým koučem Vítorem Pereirou stále čeká i po čtvrtém zápase.
Rozhodnout mohl v prospěch Nottinghamu Švýcar Ndoye, jenže se při gólovém zakončení nacházel v těsném ofsajdu. Nottingham je v tabulce nad sestupovým pásem jen díky lepšímu skóre, než má West Ham.
Výsledky 30. kola anglické fotbalové ligy:
Crystal Palace – Leeds 0:0, Manchester United – Aston Villa 3:1 (53. Casemiro, 71. Cunha, 81. Šeško – 64. Barkley), Nottingham – Fulham 0:0, Liverpool – Tottenham 1:1 (18. Szoboszlai – 90. Richarlison).