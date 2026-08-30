Real Madrid rozdrtil nováčka z Málagy 4:0, La Coruňa má první výhru po návratu

Real Madrid rozdrtil ve 3. kole španělské ligy nováčka z Málagy 4:0 a dál má pod vedením nového trenéra Josého Mourinha stoprocentní bilanci. Bílý balet vede s devíti body neúplnou tabulku, v pondělí ho může přeskočit Barcelona, pokud doma porazí Rayo Vallecano alespoň o dvě branky.
Pro „Bílý balet“ to byl třetí zápas během devíti dnů, ale portugalský kouč ani proti outsiderovi své největší hvězdy nešetřil. Angličan Bellingham v 19. minutě proklouzl kolem tři obránců a z úhlu otevřel skóre.
O sedm minut později měl prsty i v druhé brance, když brankář Herrero jen vyrazil střelu Mbappého a volný Bellingham pohotově hlavičkoval. Na brankové čáře ještě míč zasáhl vracející se gólman, ale jen si ho srazil do sítě.
Na konci první půlhodiny přidal Mbappé volejem k hattricku z minulého kola další zápis. V Realu má na prahu třetí sezony na kontě už 60 ligových branek.
V nastavení kanonádu završil střídající Turek Güler. Při Bellinghamově střele zachránilo hosty před ještě vyšší porážkou břevno.
La Coruňa si při návratu do La Ligy po osmileté přestávce připsala dvě remízy a proti Valencii se dočkala vítězství 3:1. Hosté jí to usnadnili dvěma vlastními góly.
Mezi střelce se zapsal i sedmatřicetiletý gabonský veterán Aubameyang, který před sezonou přišel z Marseille. Nigerijec Sadiq ukončil střelecký půst Valencie, ale to bylo ze strany hostů všechno.
Bilbao bylo jako jediné dosud bez bodu, ale i jeho nový německý trenér Edin Terzic se dočkal. Jeho svěřenci vyhráli ve Vigu 2:0, když Berenguer a Navarro vstřelili v prvním poločase dva slepené góly.
Největší šanci domácích měl Jutglá, ale jeho hlavička skončila na břevně. Trenér Claudio Giráldez hned o přestávce vystřídal čtyři hráče, ale výsledek se nezměnil.
Výsledky 3. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 3. kola španělské fotbalové ligy
Santander – Elche 3:2 (15., 21. a 36. Zabirí – 78. Sangaré, 79. Niňo), Alavés – Villarreal 1:0 (31. Boye), Levante – Betis 5:2 (56. a 70. Brugué, 24. Dela, 45.+1 Bardeli, 90.+5 Olasagasti – 34. Bartra, 45.+4 Riquelme), San Sebastian – Espaňol 2:1 (4. Barrenetxea, 61. Óskarsson - 45. R. Fernández), FC Sevilla – Atlético 1:3 (66. Sierra – 4. a 33. Baena, 26. Lookman), Real Madrid – Malaga 4:0 (19. Bellingham, 27. vlastní Herrero, 30. Mbappé, 90.+1 Güler), La Coruňa – Valencie 3:1 (13. vlastní Tárrega, 17. Aubameyang, 59. vlastní Diakhaby – 26. Sadiq), Vigo – Bilbao 0:2 (20. Berenguer, 22. Navarro).