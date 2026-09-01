Fotbal

Barcelona doma porazila Vallecano 5:2 a zůstává stoprocentní


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Barcelona porazila doma ve třetím kole španělské ligy Vallecano 5:2. Po dvou gólech dali za úřadující mistry Raphinha a Lamine Yamal. Katalánský tým spolu s Realem Madrid jako jediný zůstal stoprocentní. Getafe prohrálo v Pamploně 0:1.

Svěřenci trenéra Flicka prohrávali od 12. minuty, v rychlém sledu po sobě však obrátili skóre Raphinha s Yamalem, který si připsal 50. soutěžní trefu v dresu Barcelony. Po změně stran vlastním gólem zvýšil náskok favorita Lejeune, druhým zásahem večera ještě zdramatizoval utkání Camello. Za domácí se však znovu prosadili Raphinha a Yamal.

Devětadvacetiletý Brazilec Raphinha je prvním hráčem od dob Lionela Messiho v ročníku 2017/18, jenž skóroval pětkrát v úvodních třech kolech.

Getafe prohrálo v Pamploně 0:1. Na lavičce poraženého celku strávil celý zápas brankář Jiří Letáček, který nadále čeká na debut v La Lize.

Výsledky 3. kola španělské fotbalové ligy

Pamplona – Getafe 1:0 (45.+2 Budimir z pen.)
FC Barcelona – Vallecano 5:2 (19. a 71. Raphinha, 21. a 90. Yamal, 51. vlastní Lejeune – 12. a 59. Camello)

Čtěte také

Real Madrid rozdrtil nováčka z Málagy 4:0, La Coruňa má první výhru po návratu

30. 8. 2026

Real Madrid rozdrtil nováčka z Málagy 4:0, La Coruňa má první výhru po návratu

San Sebastian porazil Espaňol, Baena dotáhl v Seville k výhře Atlético Madrid

29. 8. 2026

San Sebastian porazil Espaňol, Baena dotáhl v Seville k výhře Atlético Madrid

Barcelona deklasovala Elche, Atlético s Villarrealem stačilo jen vyrovnat

23. 8. 2026

Barcelona deklasovala Elche, Atlético s Villarrealem stačilo jen vyrovnat
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.