Barcelona doma porazila Vallecano 5:2 a zůstává stoprocentní

Barcelona porazila doma ve třetím kole španělské ligy Vallecano 5:2. Po dvou gólech dali za úřadující mistry Raphinha a Lamine Yamal. Katalánský tým spolu s Realem Madrid jako jediný zůstal stoprocentní. Getafe prohrálo v Pamploně 0:1.
Svěřenci trenéra Flicka prohrávali od 12. minuty, v rychlém sledu po sobě však obrátili skóre Raphinha s Yamalem, který si připsal 50. soutěžní trefu v dresu Barcelony. Po změně stran vlastním gólem zvýšil náskok favorita Lejeune, druhým zásahem večera ještě zdramatizoval utkání Camello. Za domácí se však znovu prosadili Raphinha a Yamal.
Devětadvacetiletý Brazilec Raphinha je prvním hráčem od dob Lionela Messiho v ročníku 2017/18, jenž skóroval pětkrát v úvodních třech kolech.
Getafe prohrálo v Pamploně 0:1. Na lavičce poraženého celku strávil celý zápas brankář Jiří Letáček, který nadále čeká na debut v La Lize.
Výsledky 3. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 3. kola španělské fotbalové ligy
Pamplona – Getafe 1:0 (45.+2 Budimir z pen.)
FC Barcelona – Vallecano 5:2 (19. a 71. Raphinha, 21. a 90. Yamal, 51. vlastní Lejeune – 12. a 59. Camello)