Real Madrid ve 13. kole španělské fotbalové ligy doma porazil po obratu Celtu Vigo 2:1, zvítězil pošesté v řadě a bodově se dotáhl na vedoucí Barcelonu, která v neděli přivítá středečního soupeře Slavie v Lize mistrů Villarreal. Betis přišel v závěru městského derby na hřišti FC Sevilla o vítězství a po remíze 1:1 zůstal čtvrtý o bod za Atléticem Madrid. Sevilla je šestá s nadále osmibodovou ztrátou na dnešního soupeře.
Vigo v Madridu brzy vedlo, protože už v šesté minutě na konci týmové akce našel Swedberg před odkrytou brankou Durána, jenž vstřelil třetí gól v sezoně. Real mohl srovnat ještě před přestávkou, ale Mbappé ve 38. minutě při penaltě nařízené za faul na něj vysoko přestřelil.
Vyrovnání tak přinesla až přízemní rána Bellinghama z 66. minuty a obrat dokonal pět minut před koncem střídající útočník Espí, jenž doklepl vlastní vyraženou hlavičku.
V sevillském derby otevřel skóre v 50. minutě Brazilec Antony, jehož střelu z hranice vápna srazil do protipohybu brankáře Vlachodimose jeden z bránících hráčů.
Antony mohl těsně před uplynutím hodiny hry přidat druhou branku, proti jeho střele zblízka ale řecký gólman skvěle reflexivně zasáhl. Jeho zákrok vyburcoval domácí k zlepšenému výkonu a v nastavení vyrovnal s přispěním chybujícího brankáře Vallese obránce Salas.
Výsledky 13. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 13. kola španělské fotbalové ligy
Alavés – La Coruňa 3:1 (2. Pérez, 62. Boyé, 90. Suárez – 41. vlastní Tenaglia), Vallecano – Valencie 0:1 (41. Copete), FC Sevilla – Betis Sevilla 1:1 (90.+1 Salas – 50. Antony), Real Madrid – Celta Vigo 2:1 (66. Bellingham, 85. Espí – 6. Durán).