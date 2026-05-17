Real Madrid zvítězil na hřišti Sevilly, Atlético se dotáhlo na třetí Villarreal

Real Madrid ve 37. kole španělské ligy zvítězil 1:0 na hřišti Sevilly. O ukončení vítězné série soupeře po třech zápasech rozhodl Vinícius Júnior už po čtvrthodině hry technickou střelou k tyči. Real po porážce v El Clásicu a ztrátě naděje na titul vyhrál podruhé za sebou. Barcelona si poradila s Betisem Sevilla 3:1.
Atlético porazilo 1:0 Gironu gólem Nigerijce Lookmana a dotáhlo se bodově na třetí Villarreal, který podlehl domácímu Vallecanu 0:2 a z posledních tří zápasů získal jediný bod.
Girona se propadla na první sestupovou pozici poté, co ji po výhrách přeskočily Levante a Elche, s kterým se katalánský klub utká v závěrečném kole. Levante porazilo v existenčním souboji 2:0 Mallorcu, která za Gironou zaostává o bod a v závěrečném kole bude vedle nutnosti porazit sestupující Oviedo potřebovat i souhru dalších výsledků.
Getafe si mohlo zajistit minimálně poslední pohárovou sedmou příčku, ale prohrálo 0:1 na hřišti Elche. Pozici znamenají účast v Konferenční lize teď bude muset ještě bránit, protože v tříbodovém dosahu jsou Vallecano, Valencie, Espaňol, Bilbao a Real Sociedad, který má ale po zisku Španělského poháru jistou účast v hlavní fázi Evropské ligy.
Výsledky 37. kola španělské fotbalové ligy
Bilbao – Celta Vigo 1:1 (52. I. Williams – 4. Swedberg), Atlético Madrid – Girona 1:0 (21. Lookman), Elche – Getafe 1:0 (19. Chust), Levante – Mallorca 2:0 (32. Espí, 87. Arriaga), Oviedo – Alavés 0:1 (17. Martínez), San Sebastian – Valencie 3:4 (3. A. Muňoz, 60. vlastní Tárrega, 63. Óskarsson – 8. a 90.+3 Guerra, 22. Duro, 89. Rodríguez), FC Sevilla – Real Madrid 0:1 (15. Vinícius), Vallecano – Villarreal 2:0 (28. Camello, 47. Alemao), Pamplona – Espaňol Barcelona 1:2 (49. V. Muňoz – 27. Romero, 53. García), FC Barcelona – Betis Sevilla 3:1 (28. a 62. Raphinha, 74. Cancelo – 69. Isco z pen.).