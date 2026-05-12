Betis porazil Elche a po 21 letech si zahraje Ligu mistrů

Betis porazil v 36. kola španělské ligy Elche 2:1 a zajistil si účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Elitní soutěž si celek ze Sevilly zahraje po 21 letech. K jistotě mu pomohla i porážka Celty Vigo, která doma podlehla 2:3 Levante a z šestého místa už nemůže pozici sevillského rivala ohrozit. V La Lize má jistou účast v příštím ročníku Champions League pět mužstev.
O výhře Betisu, čtvrtfinalisty letošního ročníku Evropské ligy, nad sestupem ohroženým Elche rozhodl záložník Pablo Fornals ve druhém poločase, který hosté odehráli téměř celý bez vyloučeného Léa Pétrota.
V první půli na jedenáctý gól nejlepšího střelce domácích Kolumbijce Cucha Hernándeze ještě dokázal odpovědět Héctor Fort.
Elche mé v nesmírně vyrovnané dolní části neúplné tabulky na 14. místě stejně bodů jako 18. Girona na první sestupové pozici.
Na 16. příčku se po druhé výhře za sebou vytáhlo Levante, které na hřišti Celty Vigo dvakrát prohrávalo, ale nakonec o jeho výhře rozhodl Roger Brugué. Domácí mají nedostižnou sedmibodovou ztrátu na Betis a ještě budou odrážet možný útok sedmého Getafe.
Čtvrté Atlético Madrid zvítězilo 2:1 v Pamploně, přestože dohrávalo v oslabení. Svěřenci trenéra Diega Simeoneho si spravili chuť po nepovedeném týdnu, kdy vypadli z Ligy mistrů a následně doma podlehli Vigu.
Výhru mu zajistili Ademola Lookman z penalty a střídající Alexander Sörloth, který hlavou vstřelil třináctý gól v sezoně. Domácí Kike Barja v nastavení už jen snížil.
Výsledky 36. kola španělské fotbalové ligy
Vigo – Levante 2:3 (4. a 48. Jutgla – 43. Arriaga, 57. Dela, 63. R. Brugué), Betis – Elche 2:1 (9. Cucho Hernández, 68. Fornals – 41. Fort), Pamplona – Atlético Madrid 1:2 (90.+1 Barja – 15. z pen. Lookman, 71. Sörloth).