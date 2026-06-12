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Fotbal

Real Madrid podepsal tříletou smlouvu s trenérem Mourinhem


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Real Madrid dotáhl avizovaný návrat trenéra Josého Mourinha. Jeho příchod sliboval v předvolební kampani staronový předseda Florentino Pérez. Portugalský kouč podepsal smlouvu na tři roky do června 2029 a podle vyjádření klubu se funkce ujme na startu předsezonní přípravy 13. července.

V Realu už trenér s přezdívkou „The Special One“ působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním jeden ligový titul a trofej v domácím poháru. Nyní přichází z Benfiky Lisabon.

Portugalský klub již v úterý večer avizoval, že madridský tým za kouče zaplatí odstupné 15 milionů eur (asi 362 milionů korun).

Na lavičce Realu Mourinho nahradí Álvara Arbelou, jenž se mužstva ujal v polovině ledna po odvolání Xabiho Alonsa a odešel po nepovedené sezoně.

Bílý balet v lize skončil druhý se ztrátou osmi bodů za Barcelonou, ve Španělském poháru vypadl už v osmifinále a s Ligou mistrů se rozloučil ve čtvrtfinále.

Mourinho kromě Realu vedl například Inter Milán, se kterým v roce 2010 získal treble za triumf v Serii A, italském poháru a Lize mistrů. Milionářskou soutěž ovládl i s Portem, na kontě má také tři tituly s Chelsea.

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