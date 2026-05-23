Barcelona zakončila ligovou sezonu prohrou s Valencií

Mistrovská Barcelona zakončila sezonu ve španělské fotbalové lize prohrou 1:3 ve Valencii. Celta Vigo porazila v posledním kole Sevillu 1:0 a zajistila si účast v Evropské lize. Konferenční ligu si zahraje Getafe, které uhájilo sedmé místo díky výhře 1:0 nad Osasunou Pamplona. Soutěž opouštějí Oviedo, Mallorca a Girona.
Barcelona vyhrála doma všech 19 ligových zápasů, což se ještě nikomu ve dvacetičlenné lize nepodařilo. Ale venku utrpěla už šestou prohru. Polský kanonýr Lewandowski ve svém posledním zápase v modročerveném dresu nejprve trefil tyč a po hodině hry poslal hosty do vedení. Jenže domácí výsledek třemi góly překvapivě otočili.
Vigo rozjásal guinejský záložník Moriba, na hřišti Getafe byl podobným hrdinou Milla. Rayo Vallecano po vítězství 2:1 na hřišti Alavésu skončilo osmé, ale může si zahrát Evropskou ligu, pokud ve středu uspěje ve finále Konferenční ligy v Lipsku proti Crystal Palace. Do Evropské ligy se díky triumfu v poháru kvalifikoval také San Sebastian, přestože po dnešní remíze 1:1 s Espaňolem Barcelona obsadil až 10. příčku.
Druhý Real Madrid porazil Bilbao 4:2. K hladké výhře přispěl Francouz Mbappé, který s 25 brankami získal korunu krále střelců. „Bílý balet“ se rozloučil s neúspěšným trenérem Álvarem Arbeloou a také s obráncem a dlouholetým kapitánem Carvajalem, který odchází po 451 zápasech v dresu Realu. S výjimkou ročního hostování v Leverkusenu strávil na San Bernabéu 23 let. Také pro trenéra Bilbaa Ernesta Valverdeho to byl poslední zápas na lavičce.
Ligu mistrů si po 21 letech zahraje Betis Sevilla a také Villarreal s Atléticem Madrid, jejichž vzájemný souboj o třetí příčku v neděli La Ligu uzavře. V přímém boji o záchranu Girona hrála s Elche 1:1, a to nestačilo. Mallorcu nezachránila ani výhra 3:0 nad posledním Oviedem. Ostrovní tým má sice stejně bodů jako Levante a Pamplona, ale horší vzájemnou bilanci. Prvním postupujícím je Racing Santander, který se v La Lize objeví po čtrnáctileté přestávce.
Výsledky 38. kola španělské fotbalové ligy
Výsledky 38. kola španělské fotbalové ligy
Alavés – Vallecano 1:2 (13. T. Martínez – 73. Camello, 90. Nteka), Betis Sevilla – Levante 2:1 (5. Ezalzúlí, 68. Fornals – 45+1. Espí), Celta Vigo – FC Sevilla 1:0 (51. Moriba), Getafe – Pamplona 1:0 (49. Milla), Girona – Elche 1:1 (48. A. Martínez – 39. A. Rodríguez), Mallorca – Oviedo 3:0 (42. Torre, 83. Morlanes, 88. Muriqi), Real Madrid – Bilbao 4:2 (12. Gonzalo García, 41. Bellingham, 51. Mbappé, 88. Díaz – 45+1. Guruzeta, 90+1. I. Williams), Valencie – FC Barcelona 3:1 (66. Guerra, 71. Rioja, 90+7. G. Rodríguez – 61. Lewandowski), Espaňol Barcelona – San Sebastian 1:1 (65. R. Fernández – 28. Óskarsson).