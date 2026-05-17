Fotbal

Po konci v Realu Madrid další velká výzva. Alonso povede Chelsea


před 7 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Konec spekulací, které však nelhaly. Novým trenérem Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge potvrdilo vedení klubu Premier League. Čtyřiačtyřicetiletý Alonso podepsal v Londýně čtyřletou smlouvu s platností od 1. července.

„Chelsea je jedním z největších klubů světového fotbalu a naplňuje mě nesmírnou hrdostí, že jsem se stal trenérem tohoto skvělého klubu,“ řekl Alonso. „Z rozhovorů s majiteli a sportovním vedením jasně vyplývá, že sdílíme stejné cíle. Chceme vybudovat tým, který je schopen hrát konzistentně na nejvyšší úrovni a bojovat o tituly,“ dodal.

Do konce sezony povede tým prozatímní kouč Calum McFarlane, jenž v dubnu nahradil odvolaného Liama Roseniora. Ten v klubu působil teprve od ledna, kdy vystřídal Enza Marescu. Ital s „Blues“ vloni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů, ale v první den letošního roku byl po neshodách s vedením odvolán. Alonso se stane už pátým stálým hlavním trenérem od příchodu amerického majitele Todda Boehlyho v roce 2022

Alonso získal v roce 2024 double s Leverkusenem. Po třech sezonách u německého týmu odešel vloni v létě do Realu Madrid, kde ale vydržel jen osm měsíců. Po vzájemné dohodě v lednu skončil, po sérii špatných výsledků navíc média spekulovala o ztrátě důvěry v kabině.

V Anglii Alonso v minulosti působil pět sezon jako hráč a s Liverpoolem vyhrál i Ligu mistrů. Prestižní trofej pak získal i s Realem, s nímž slavil také domácí titul, třikrát ovládl německou ligu s Bayernem Mnichov.

ČTĚTE TAKÉ

Na lavičce Realu Madrid skončil trenér Alonso, tým převzal Arbeloa

12. 1. 2026

Na lavičce Realu Madrid skončil trenér Alonso, tým převzal Arbeloa
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.