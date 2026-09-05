Fotbalistky Lokomotivy Brno se v aktuální sezoně nejvyšší ženské domácí fotbalové ligy dál trápí. Ani ve čtvrtém utkání nezískaly žádný bod, ba ani nevstřelily branku. Druhé vítězství v řadě si však připsaly hráčky Viktorie Plzeň, které vyhrály na hřišti Brna zásluhou dvou branek Američanky Macey Baderové. Od 13:55 můžete na ČT sport Plus sledovat utkání Prague Raptors – Baník Ostrava.
Lokomotiva Brno – Viktoria Plzeň 0:2
Brňanky vstoupily do utkání aktivně, ale postupně ztrácely tempo a nemohly se prosadit přes střed hřiště. Zlom navíc nastal ve 23. minutě, kdy se trefila americká posila Viktorky Macey Baderová. Hráčkám Lokomotivy se nedařilo poslat na branku Michaely Radové ani jednu střelu a soupeřky z Plzně toho znovu využily.
Baderová přidala ve 34. minutě druhý plzeňský gól a ačkoli utkání po ataku soupeřky nedohrála, stala se klíčovou hráčkou duelu. „Jsem šťastná, že jsme získaly tři body. Samozřejmě ty dva góly jsou pěkné. Jsem hrdá na tým a na úsilí, které jsme ukázaly, protože to zjevně byl těžký zápas,“ hodnotila Baderová.
Brňanky se ještě v koncovce snažily dotírat, ale plzeňská obrana i brankářka Valenčinová drama nepřipustily. Lokomotiva prohrála i čtvrtý zápas sezony a dosud nedokázala vstřelit branku. „Je to určitě zklamání, my jsme chtěly vyhrát,“ uvedla po utkání záložnice Aneta Malatová, která neproměnila jednu z mála brněnských šancí. „Byly jsme dnes horším týmem, byly jsme všude pozdě, nevěřily si na balonu a bohužel jsme prohrály. Musíme se z toho poučit a do dalších zápasů jít jinak a zlomit ty porážky, které teď máme,“ sdělila.