Fotbalistky Sparty Praha zvítězily v posledním ligovém utkání nad Slováckem 4:1. O čtyři branky domácích se postarala Denisa Rancová, která se stala nejlepší střelkyní v lize s celkem 17 trefami. Slovan Liberec doma prohrál se Slavií 0:4, přesto si udržel třetí příčku v tabulce Fortuna ligy a má jistotu, že si zahraje evropské poháry.
Rancová otevřela skóre v 6. minutě, kdy se prosadila po standardní situaci hlavou a překonala gólmanku Anežku Zelenkovou. Pak už ale byly aktivnější hráčky Slovácka, ve 34. minutě měla velkou šanci Darina Hrúziková.
Vyrovnání na 1:1 přišlo nakonec až ve druhém poločase, kdy se trefila kapitánka Terezie Ohlídalová. Sparťanky si ale během pár minut vzaly vedení zpět, Rancová se prosadila po rohovém kopu na zadní tyči.
Navýšení na 3:1 přišlo z penalty, skóre uzavřela v nastaveném čase osmnáctiletá fotbalistka a vystřelila si se 17 brankami titul nejlepší střelkyně letošního ročníku. Následně se už Sparťanky mohly naplno radovat z vítězství v lize, které si zajistily už po triumfu v derby, a převzít si trofej. Ligu vyhrály s náskokem osmi bodů na pražské rivalky.
Liberec prohrál se Slavií, přesto si poprvé zahraje evropské poháry
Slávistky zahájili zápas v Liberci mnohem aktivněji a už v osmé minutě se radovaly z prvního gólu, který vstřelila Tereza Sczewieczková po skvělých přihrávkách od Briedeové a Cvrčkové. Liberec byl ale nadále pod tlakem, ve 22. minutě se prosadila Bartovičová a zvýšila na 2:0.
O čtyři minuty později pak nešťastně tečovala střelu Kláry Cvrčkové domácí Aneta Dědinová a Slavia vedla už 3:0. Do poločasu se skóre zápasu už nezměnilo. Ve druhé půli hráčky Slavie viditelně zvolnily tempo a Liberec spálil další šance, kterými mohl zápas zdramatizovat. Čtvrtou branku přidala v 73. minutě po přímém kopu Martiny Šurnovské Molly McLaughlinová.
Slovan Liberec díky prohře Slovácka udržel třetí příčku v tabulce ženské Fortuna ligy a poprvé v historii klubu si zahraje evropské poháry.
Baník si ve skupině o udržení poradil s Lokomotivou
Ve skupině o udržení si hráčky Baníku Ostrava poradily s brněnskou Lokomotivou 4:0. Všechny branky padly ještě během prvního poločasu, trefily se Eliška Janíková, Klára Waltrová, Patrícia Mudráková a ve 45. minutě ještě Tereza Babičová. Ve druhé půli už Brňanky na domácím hřišti nedokázaly snížit a Ostravanky si pohlídaly bezpečný náskok.
FC Praha se rozloučila porážkou s Plzní
V souboji posledního s předposledním podlehly hráčky FC Praha Viktorii Plzeň 0:2. Plzeň si tak připsala páté vítězství v sezoně, z toho čtvrté nad FC Praha. V tabulce skončila sedmá se sedmnácti body, FC Praha je s pěti body poslední.
Ve vyrovnaném utkání skórovala Barbora Kadlecová v 72. minutě a v 86. minutě Radka Lindáková, prohra o dva góly byla nejtěžší porážkou pražského klubu v celé nadstavbě. Poslední zápas ligové sezony byl zároveň i posledním utkáním v devítileté historii FC Praha,