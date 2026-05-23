SESTŘIHBarcelona ovládla fotbalovou Ligu mistryň, výhru zařídila Pajorová


23. 5. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK
Sestřih finále Ligy mistryň: Barcelona – Lyon
Zdroj: ČT sport

Střetnutí dvou těžkých vah ženského fotbalu – Barcelony a Lyonu – ve finále Ligy mistryň skončilo jednoznačným triumfem katalánského celku 4:0. Hlavní hvězdou utkání byla polská útočnice Barcelony Ewa Pajorová, která se postarala o první dva góly svého celku a na další přihrála. Dvakrát se trefila i Salma Paralluelová. Pro Katalánky šlo o šestou finálovou účast v řadě a celkově čtvrtý triumf.

V úvodu zápasu se hrál opatrný fotbal a střeleckých příležitostí mnoho nebylo ani na jedné straně. Jako blesk z čistého nebe tak přišel gól hráčky Lyonu Lindsey Heapsové, která z bezprostřední blízkosti dorazila do branky hlavičku Wendie Renardové. Kontrola u videa však prokázala, že Američanka stála v ofsajdu a tak branka nakonec byla odvolána.

Posléze si velkou příležitost dokázaly vytvořit i hráčky Barcelony. Dlouhý nákop Irene Paredesové si našla Ewa Pajorová, která se pokusila přehodit vybíhající brankářku Lyonu, ale trefila jen boční síť. Ve zbytku poločasu byl sice Lyon o něco málo lepším týmem, ale ani jeden z celků stoprocentní šanci vypracovat nedokázal a tak se šlo do šaten za stavu 0:0.

Slavnostní ceremoniál: Hráčky Barcelony přebírají pohár pro vítězky Ligy mistryň
Zdroj: ČT sport

Pajorová napravila své zaváhání v 55. minutě. Útočnice Barcelony si převzala míč do běhu a z úhlu prostřelila brankářku Christianu Endlerovou křižnou střelou na zadní tyč. Netrvalo dlouho, Pajorová využila chyby v obraně francouzského celku a sama před brankou nezaváhala. Barcelona vedla 2:0 a jasně směřovala za triumfem.

Jiskřičku naděje mohla pro Lyon vykřesat Tabitha Chawingaová, která šla sama na branku Barcelony, ale svůj únik neproměnila. Paralluelové v závěru díky přidala další dvě branky Barcelony a díky gólové explozi ve druhém poločase si katalánský celek dokráčel pro zasloužený triumf.

Výsledek finále fotbalové Ligy mistryň

Barcelona – Lyon 4:0 (0:0)
Branky: 55. a 70. Pajorová, 90. a 90.+3 Parallueová.

