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Fotbal

Osobně se mě to netýkalo, řekl Balogun po aféře vyvolané Trumpem


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK, REUTERS

Americký tým skončil na domácím MS v osmifinále po porážce 1:4 od Belgie. Dění kolem Američanů ale zastínila aféra kolem nejlepšího amerického střelce Folarina Baloguna, který měl po červené kartě automaticky absentovat, do věci se ale vložil prezident Donald Trump a FIFA se nakonec rozhodla zákaz startu změnit jen na roční podmínku. Balogun tvrdí, že celý humbuk šel mimo něj a on jen dělal, co měl. Se třemi góly byl nejlepším střelcem USA na šampionátu.

„Přijal jsem rozhodnutí, když mi byla udělena červená karta. A přijal jsem rozhodnutí, když mi bylo řečeno, že smím hrát,“ řekl po utkání s Belgií útočník Monaka. „Do celého procesu jsem nijak nezasahoval, mě osobně se netýkal,“ dodal.

Statistika Folarina Baloguna z utkání proti Belgii
Zdroj: Opta / ČT sport

Stadion v Seattlu bouřlivě aplaudoval, když Balogun přišel před utkáním na hřiště. Bylo to ale také naposledy, kdy diváci největší americké hvězdě turnaje tleskali, během zápasu byl Balogun proti houževnaté belgické obraně prakticky neviditelný a vyprodukoval pouhé tři střely, z toho jedna šla na branku. Podílel se ale na vyrovnávacím gólu USA, když vybojoval přímý kop.

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Malik Tillman srovnal v utkání s Belgií
Zdroj: ČT sport

„Snažil se být vidět a působit potíže. Občas se mu dařilo dostat míč za obranu a dělat to, co umí, jen neměl příliš mnoho příležitostí,“ řekl na adresu svého spoluhráče záložník Tyler Adams. Tým prý o aféře s politickým přesahem ani pořádně nevěděl.

Folarin Balogun byl vyloučen v zápase prvního kola play-off proti Bosně a Hercegovině. Podle pravidel měl příští zápas automaticky absentovat. Americký prezident Donald Trump se ale osobně obrátil na šéfa FIFA Gianniho Infantina, protože trest považoval za nefér a podle něj ani k žádnému faulu nedošlo. FIFA nakonec rozhodnutí revidovala a Balogunovi hrát v osmifinále umožnila. Distanc na jeden zápas změnila v roční podmínku a pokutu 40 tisíc dolarů, které může zaplatit Americká fotbalová federace.

Balogun a Garcia po osmifinále MS
Zdroj: REUTERS/Agustin Marcarian

Přišel za mnou, toho si vážím, řekl trenér Belgie

Rozhodnutí FIFA označil za aprílový žert trenér Belgie Rudi Garcia, nicméně uznal, že na jeho tým nemělo dění velký vliv. „Vůbec nebylo nutné, abych aféru použil jako motivaci. Na čem nám opravdu záleželo, byl náš herní plán. Zahráli jsme mistrovsky a skvěle postoupili do čtvrtfinále,“ uvedl Garcia. „Hráčům jsme jen řekli, co se děje. Tým je velmi zralý. Máme vůdce, kteří nám pomáhají,“ dodal kouč.

Garcia řekl, že s ním Balogun po zápase mluvil. „Přišel si se mnou promluvit. To se mi moc líbilo. Není to jeho chyba. Není to on, kdo za to mohl. A to jsem mu řekl. Opravdu si vážím toho, že za mnou přišel,“ řekl Garcia.

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