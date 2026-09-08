Real v taháku úvodního dne Ligy mistrů porazil 2:1 Inter, Linec bez Daňka prohrál s AEK

Realu Madrid v úvodním kole Ligy mistrů porazil doma 2:1 Inter Milán. LASK Linec vstoupil do soutěže porážkou 0:1 na hřišti AEK Atény. Český záložník Kryštof Daněk zůstal celý zápas na lavičce hostů. Manchester City díky dvěma gólům kanonýra Erlinga Haalanda zvítězil 2:0 v Portu. Aston Villa uspěla 3:2 v Bruggách, stejným výsledkem vyhrál i Dortmund nad Villarrealem a Betis Sevilla nad Lille.
Real ve šlágru kola těžil z velkých chyb soupeře v rozehrávce. Ve 14. minutě zaváhal Bisseck a Díaz vyzval k úvodnímu gólu Kyliana Mbappého.
Francouzský kanonýr dal 71. branku v Lize mistrů a v historické tabulce střelců se posunul na páté místo po bok bývalého útočníka „Bílého baletu“ Raúla.
O chvíli později gólman Interu Martínez kličkoval přímo před svou bránou, Valverde mu vypíchl míč a ten se dokutálel do sítě.
V 77. minutě snížil Augusto, srovnat se ale Interu nepodařilo. Trenér José Mourinho uspěl proti týmu, který v roce 2010 dovedl k triumfu v milionářské soutěži, a Real porazil Inter v Lize mistrů popáté za sebou.
Haaland se proti Portu prosadil na začátku a na konci druhého poločasu, v obou případech se nejlépe zorientoval v pokutovém území po centru z levé strany. Norský kanonýr „Citizens“ dal v posledních třech soutěžních duelech pět gólů.
LASK jako jeden ze čtyř nováčků tohoto ročníku prožil neúspěšnou premiéru v milionářské soutěži. AEK zařídil výhru v 21. minutě Marin výstavním obstřelem z přímého kopu.
Daněk se poprvé v sezoně do hry nedostal, v přechozích osmi soutěžních duelech nastoupil a v sobotním zápase Rakouského poháru dokonce skóroval.
Divoký zápas byl k vidění v Lille, kde úvodní čtyři branky padly ze vzduchu. Domácí vedli po poločase 2:1, pak ale srovnal svou druhou trefou v utkání stoper Bartra a v 53. minutě dokonal obrat Parrott.
Vzápětí se zapsal do statistik i mladší bratr Kyliana Mbappého Ethan, jenž se ohnal loktem po soupeři a francouzský celek dohrával v oslabení.
Rovněž v utkání Dortmund – Villarreal padlo pět gólů, všechny po změně stran. Dvěma zásahy v 80. a 85. minutě rozhodl Guirassy, vítěznou branku zaznamenal z pokutového kopu. V nastavení si guinejský útočník vstřelil ještě vlastní gól.
Aston Villa porazila Bruggy stejně jako v obou zápasech osmifinále předminulého ročníku Ligy mistrů, navíc jim opět nastřílela tři branky.
Skóre otevřel kapitán McGinn, jenž je s 12 góly novým nejlepším střelcem klubu v evropských pohárech. Domácí za stavu 1:3 dokázali utkání po změně stran zdramatizovat, na Tresoldiho proměněnou penaltu z 61. minuty už ale nikdo nenavázal.
Výsledky 1. kola fotbalové Ligy mistrů:
Výsledky 1. kola fotbalové Ligy mistrů:
AEK Athény – LASK Linec 1:0 (1:0)
Branka: 21. Marin. Rozhodčí: Godinho (Portug.).
FC Bruggy – Aston Villa 2:3 (1:3)
Branky: 19. Vetlesen, 61. Tresoldi z pen. – 11. McGinn, 22. Buendía, 44. Jackson. Rozhodčí: Schärer (Švýc.).
Dortmund – Villarreal 3:2 (0:0)
Branky: 80. a 85. z pen. Guirassy, 53. vlastní Veiga – 66. Mouriňo, 90.+4 vlastní Guirassy. Rozhodčí: Sozza (It.).
FC Porto – Manchester City 0:2 (0:0)
Branky: 47. a 90.+1 Haaland. Rozhodčí: Marciniak (Pol.).
Lille – Betis Sevilla 2:3 (2:1)
Branky: 12. Ueda, 36. Alexsandro – 33. a 49. Bartra, 53. Parrott. Rozhodčí: Kabakov (Bulh.). ČK: 56. E. Mbappé (Lille).
Real Madrid – Inter Milán 2:1 (2:0)
Branky: 14. K. Mbappé, 23. Valverde – 77. Augusto. Rozhodčí: Oliver (Angl.).