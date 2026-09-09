Fotbal

Barcelona nasázela Feyenoordu pět gólů, Stuttgart si proti Stavangeru vystačil se třemi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Zápas prvního kola Ligy mistrů nebyl žádnou překážkou pro hráče Barcelony. Katalánský klub porazil Feyenoord Rotterdam vysoko 5:1. Stuttgart mezitím zdolal nováčka ze Stavangeru 3:1 především díky hattricku bosenského útočníka Ermedina Demiroviče. Čtveřice dalších utkání se hraje od 21:00.

Barcelona v minulé sezoně Ligy mistrů nastřílela ve 12 zápasech 32 branek a i tu novou zahájila kanonádou. Brazilec Raphinha už stihl v La Lize šest gólů a střeleckou formu potvrdil i na evropské scéně. Už ve 3. minutě se elegantně vyhnul skluzu dvojice zadáků a poprvé rozjásal hustým deštěm smáčený Camp Nou. Po něm se z 18 metrů parádně trefil německý útočník Adeyemi, nová posila z Dortmundu.

Po změně stran si Raphinha naběhl na Pedriho kolmici a ani podruhé v šanci nezaváhal. Devatenáctiletý Yamal se na poslední čtvrthodinu stal nejmladším kapitánem v historii Barcy a hned po převzetí pásky dal z přímého kopu čtvrtý gól. Mezi střelce se už po dvou minutách na trávníku poprvé zapsal i další Brazilec Jesus, který přestoupil na poslední chvíli z Arsenalu. Alespoň čestný úspěch hostů zařídil osm minut před koncem Steijn.

VfB Stuttgart má podle analytiků společnosti Opta nejschůdnější los a první překážku v podobě norského mistra celkem snadno překonal. Už v prvním poločase v rozpětí třinácti minut vstřelil Demirovič tři branky. Na první ještě odpověděl Tripič, který má zkušenosti s německým fotbalem zatím jen z druhé Bundesligy. Ve druhém dějství už diváci gól neviděli, kapitán domácích Undav dvě velké šance neproměnil.

Výsledky 1. kola Ligy mistrů

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam 5:1 (2:0)
Branky: 3. a 57. Raphinha, 22. Adeyemi, 77. Yamal, 85. Jesus – 82. Steijn. Rozhodčí: Jablonski (Něm.).

Stuttgart – Viking Stavanger 3:1 (3:1)
Branky: 20., 26. a 32. Demirovič – 22. Tripič. Rozhodčí: Minakovič (Srb.).

21:00 Liverpool – Atlético Madrid, Neapol – Arsenal, Paris St. Germain – Slovan Bratislava, Sporting Lisabon – Galatasaray Istanbul.

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