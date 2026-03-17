Do čtvrtfinále Ligy mistrů se probojovaly PSG, Real, Arsenal a senzačně i Sporting

V osmifinálové odvetě fotbalové Ligy mistrů zvítězil obhájce trofeje Paris St. Germain na hřišti Chelsea 3:0 a zajistil si místo mezi osmi nejlepšími týmy. Ve čtvrtfinále je i Real Madrid, který si poradil s Manchesterem City, a Arsenal, který porazil doma Leverkusen, Po senzačním obratu jde dál i Sporting Lisabon, který po úvodní prohře 0:3 rozstřílel Bodö/Glimt 5:0 po prodloužení.
PSG si do Londýna přivezl pohodlný náskok z úvodní výhry 5:2. Svěřenci trenéra Enriqueho nepřipustili žádné drama a už v úvodní čtvrthodině si vypracovali vedení 2:0 zásluhou Kvaraccheliji a Barcoly. Střídající Mayulu po změně stran přidal třetí zásah hostů. Pařížané tak Chelsea oplatili loňskou finálovou porážku na klubovém mistrovství světa. V boji o semifinále je bude čekat buď Liverpool, nebo Galatasaray Istanbul.
Stejně jako PSG i Real přiletěl do Anglie s třígólovou výhodou. Jeho výhru 3:0 minulý týden zařídil hattrickem Valverde, tentokrát se při triumfu 2:1 dvakrát trefil Vinícius Junior. Domácí dohrávali od 20. minuty bez vyloučeného kapitána Silvy, jenž rukou ve vápně zastavil střelu Viníciuse. Nařízenou penaltu proměnil sám brazilský útočník.
Ještě v prvním dějství srovnal Haaland. Norský kanonýr zaznamenal 57. gól v soutěži, čímž na sedmém místě dorovnal Thomase Müllera. Historické tabulce vévodí se 140 zásahy Cristiano Ronaldo.
V nastavení měl poslední slovo opět Vinícius, jemuž chvíli předtím odvolal gól videorozhodčí. Do druhé půle místo zraněného gólmana Realu Courtoise nastoupil Lunin.
Bílý balet potvrdil, že na Machester umí – mužstvo španělského kouče Guardioly vyřadil ve třetí sezoně po sobě. Historicky nejúspěšnější klub soutěže se ve čtvrtfinále téměř jistě střetne s dalším gigantem Bayernem Mnichov. Bavorský celek totiž ve středeční domácí odvetě proti Bergamu bude hájit náskok 6:1 z Itálie.
Arsenalu po remíze 1:1 v Leverkusenu vystřelili postup Eze s Ricem. Za německý celek ve druhé půli nastoupil český útočník Patrik Schick. Kanonýři se na rozdíl od City ideálně naladili na nedělní vzájemné finále anglického Ligového poháru. V další fázi Ligy mistrů narazí na Sporting.
Ten se stal pátým týmem v historii vyřazovací části milionářské soutěže, který v odvetě vymazal třígólové manko a dostal se do další fáze. Domácí dominovali téměř celý večer a od začátku se hnali za smazáním deficitu. V prvním poločase se trefil obránce Inácio, na druhé straně Björtuft hlavičkoval po rohu do břevna. Po přestávce skórovali Goncalves a Suárez z penalty, jejich střídající spoluhráč Santos nastřelil tyč.
Ihned po začátku prodloužení dal postupový gól Sportingu za vytrvalého deště Araújo. Uruguayský útočník se postaral o nejrychlejší trefu v prodloužení v dějinách soutěže, stačilo mu na ni 83 sekund. V nastavení završil výsledek střídající Nel.
Lvi ovládli i pátý domácí duel v této sezoně Ligy mistrů a jsou prvním mužstvem od sezony 2018/19, jež postoupilo navzdory úvodní prohře o tři branky. Před nimi se to naposledy povedlo Liverpoolu v semifinále s Barcelonou.
Sporting čeká první čtvrtfinále v novodobé historii Ligy mistrů. Dosud si ho zahrál jen v ročníku 1982/83 v předchůdci dnešní soutěže Poháru mistrů evropských zemí (PMEZ). Bodö/Glimt, které začalo Ligu mistrů remízou 2:2 na Slavii, nenavázalo na minulých pět výher v soutěži.
Výsledky odvetných utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů
Chelsea – Paris St. Germain 0:3 (0:2)
Branky: 6. Kvaracchelija, 15. Barcola, 62. Mayulu. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.). První zápas: 2:5, postoupil PSG.
Manchester City – Real Madrid 1:2 (1:1)
Branky: 41. Haaland – 22. z pen. a 90.+3 Vinícius Júnior. Rozhodčí: Turpin (Fr.). ČK: 20. Silva (Manchester). První zápas: 0:3, postoupil Real.
Arsenal – Leverkusen 2:0 (1:0)
Branky: 36. Eze, 63. Rice. Rozhodčí: Makkelie (Niz.). První zápas: 1:1, postoupil Arsenal
Sporting Lisabon – Bodö/Glimt 5:0 po prodl. (3:0, 1:0)
Branky: 34. Inácio, 61. Goncalves, 78. Suárez z pen., 92. Araújo, 120.+1 Nel. Rozhodčí: Schärer (Švýc.). První zápas: 0:3, postoupil Sporting.