Nečekaně jednoznačný průběh mělo utkání mezi Realem Madrid a Manchesterem City. Hattrick Federica Valverdeho rozhodl o vítězství 3:0. Naopak smírně se rozešli hráči Arsenalu a Bayeru Leverkusen (1:1). Patrik Schick sledoval utkání z lavičky.
Real rozdrtil Manchester City. To utkání Leverkusenu s Arsenalem vítěze nemělo
Paris St. Germain na cestě za obhajobou trofeje zdolal londýnskou Chelsea 5:2 a oplatil jí porážku z loňského finále mistrovství světa klubů. Norský Bodö/Glimt prodloužil vítěznou šňůru a výhrou nad Sportingem Lisabon 3:0 naznačil, že ani premiéra v osmifinále milionářské soutěže nemusí být konečnou stanicí.
Real Madrid s Manchesterem City na sebe v Lize mistrů narazily už pošesté od roku 2019. V obou posledních ročnících byl úspěšnější „Bílý balet“ a také tentokrát důrazně vykročil za postupem. Realu pro zranění chyběl nejlepší střelec soutěže Francouz Mbappé, ale domácí našli jiného hrdinu.
Ve 20. minutě belgický brankář Courtois našel dlouhým pasem za polovinou hřiště Valverdeho, uruguayský záložník udělal kličku Donnarummovi a z úhlu poslal míč do sítě. Pro Courtoise to byla už druhá gólová asistence v tomto ročníku. Valverde o osm minut později přidal druhý gól a do přestávky stihl třetí, při němž si efektně přehodil obránce Guéhiho a znovu nedal italskému brankáři šanci. Přitom dodneška se v tomto ročníku Ligy mistrů ještě netrefil.
Po změně stran si Brazilec Vinícius Júnior vykoledoval penaltu, sám se k ní postavil, ale Donnarumma jeho úmysl vystihl. I tak byla porážka z ligové fáze zapomenuta a do odvety půjde Real s tříbrankovým náskokem.
Arsenal byl suverénem ligové fáze, v níž jako jediný neztratil ani bod, nastřílel nejvíc branek a dostal jen čtyři. Ale v Leverkusenu moc nechybělo, aby po 11 zápasech napříč soutěžemi poprvé kapituloval. Schick vynechal dva poslední zápasy, nyní se vrátil alespoň na lavičku, vpředu dostal znovu přednost devatenáctiletý Kofane z Kamerunu.
Lídr Premier League se dlouho nemohl prosadit. Jedinou šanci měl po dvaceti minutách Brazilec Martinelli a v cestě za jeho sedmým gólem v soutěži stálo jen břevno. Hned po změně stran hosté při rohovém kopu zapomněli u vzdálenější tyče na obránce Andricha a kapitán Bayeru se po více než třech letech zapsal podruhé mezi střelce v nejprestižnější soutěži.
Bylo to poprvé, co Arsenal v Lize mistrů prohrával, ale střídající Madueke si došel pro penaltu a Němec Havertz ji na stadionu, kde býval doma, proměnil. Když přišel na trávník jako střídající hráč, vítali ho diváci potleskem. To ještě netušili, že připraví jejich tým o výhru a náskok do odvety.
PSG loni na cestě do finále vyřadilo tři anglické kluby a teď si svěřenci Luise Enriqueho vyšlápli na dalšího účastníka Premier League. V desáté minutě si Barcola v šestnáctce chladnokrevně zpracoval sklepnutý míč a zamířil přesně pod břevno. O rychlé vyrovnání se postaral jeho spoluhráč z francouzské reprezentace Gusto, jemuž domácí dopřáli spoustu času a prostoru.
Vedení PSG vrátil Dembélé, když si po sprintu z poloviny hřiště pohrál s dvojicí protihráčů. Argentinský mistr světa Fernández sice podruhé vyrovnal, ale pak dánský brankář hostů Jörgensen chybou v rozehrávce daroval Portugalci Vitinhovi třetí gól a Gruzínec Kvaratskhelia dvěma brankami v závěru výhru zpečetil. Ani jeden ze šesti anglických zástupců v soutěži v úvodních zápasech osmifinále neslavil výhru.
Bodö/Glimt proklouzl do vyřazovací fáze z předposledního místa, ale dál pokračuje v senzačním tažení soutěží. Po dvou výhrách nad Interem Milán deklasoval na umělé trávě za polárním kruhem Sporting Lisabon 3:0. Nejprve Fet proměnil penaltu a v nastavení prvního poločasu znásobil náskok Blomberg. Dán Högh po změně stran znovu rozjásal diváky a Sporting se v odvetě musí pokusit o zázrak, jestliže chce poprvé od roku 1983 postoupit do čtvrtfinále nejprestižnější klubové soutěže.
Výsledky Ligy mistrů
Výsledky Ligy mistrů
Bayer Leverkusen – Arsenal 1:1 (0:0)
Branky: 46. Andrich – 89. Havertz z pen. Rozhodčí: Meler (Tur.).
Paris St. Germain – Chelsea 5:2 (2:1)
Branky: 86. a 90+4 Kvaratskhelia, 10. Barcola, 40. Dembélé, 74. Vitinha – 28. Gusto, 57. Fernández. Rozhodčí: Hernández (Šp.).
Real Madrid – Manchester City 3:0 (3:0)
Branky: 20., 28. a 42. Valverde. Rozhodčí: Mariani (It.).
Bodö/Glimt – Sporting Lisabon 3:0 (2:0)
Branky: 32. Fet z pen., 45.+1 Blomberg, 71. Högh. Rozhodčí: Kružliak (SR).