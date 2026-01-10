Sparta v úvodním zápase zimní přípravy porazila Ústí nad Labem 3:0. Hned při první příležitosti se trefila nejčerstvější posila do útoku Matyáš Vojta. Slavia se rozešla smírně s Karlsruhe 1:1. Olomouc přehrála Piast Gliwice 2:0, Slovácko naopak překvapivě podlehlo poslednímu celku slovenské ligy Skalici 1:2, Karviná na úvod soustředění v Turecku deklasovala maďarskou Nyíregyházu 5:1, Mladá Boleslav stejným poměrem ve svém prvním duelu Tipsport ligy rozstřílela královéhradeckou rezervu. Liberec na začátku kempu ve Španělsku podlehl Düsseldorfu 1:3.
První zápas a trefa, Vojta pomohl Spartě k jasnému vítězství. Slavia remizovala
Za Spartu už nenastoupil ekvádorský krajní bek Ángelo Preciado, který má podle médií namířeno do brazilského klubu Atlético Mineiro.
„Odvedl velký kus práce, a přestože ještě není nic hotovo, dostal povolení se dohodnout s jiným klubem. Je to velmi talentovaný hráč, ale v klubu, jako je Sparta, se s tím počítá. Prostě půjdeme dál,“ řekl asistent trenéra Sparty Diarmuid O'Carroll.
Dánský hlavní kouč Brian Priske nasadil do úvodního přípravného zápasu dvě odlišné jedenáctky, jak bývá zvykem. Letenští otevřeli skóre už ve třetí minutě, kdy se lobem přes bývalého prvoligového gólmana Grigara prosadil Suchomel. Krátce nato neproměnil Rrahmani penaltu po zákroku na Kuchtu.
Zvýšit dokázal favorit až v 63. minutě, poté co Vojta uklidil do odkryté branky přihrávku od Mannsverka. Jednadvacetiletý útočník, který na začátku týdne přestoupil do Sparty z Mladé Boleslavi za rekordních více než 100 milionů korun, navlékl kapitánskou pásku.
„Vypadal dobře, dařilo se mu. Samozřejmě takticky se ještě rozehrává a pomalu se dostává tam, kde ho potřebujeme. Ale dobře pro něj, že dal gól. Myslím, že vypadá velmi pozitivně,“ pochvaloval si O'Carroll.
Pražané zahrávali proti devátému celku druhé ligy hned 13 rohů a z toho posledního skóroval tři minuty před koncem Martinec. „Byla fakt velká zima, ale klobouk dolů všem trávníkářům, kteří několik dní dřeli, aby se dalo hrát. Kluci ten zápas potřebovali, aby se pořádně provětrali. Je důležité, že se nikdo nezranil,“ řekl O'Carroll.
K dalšímu přípravnému zápasu už Sparta nastoupí na soustředění ve Španělsku, jako první příští pátek změří síly s Malmö.
Slavia nevyhrála ani druhý přípravný duel
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský s výjimkou brankářského postu nasadil na každý z poločasů dvě rozdílné sestavy. Papírově silnější jedenáctka naskočila na úvodní dějství, nechyběly v ní opory Provod, Chorý a Douděra, kteří vynechali úterní zápas s Basilejí. Pražané přesto první půli prohráli, když se v 10. minutě trefil na bližší tyč Ben Farhat.
Šest minut po změně stran se poprvé po zářijovém příchodu z Baníku Ostrava prosadil za Slavii Prekop, který doklepl míč do sítě po Kušejově vyražené střele.
Pražané na soustředění ve Španělsku ještě v pátek změří síly s Brannem Bergen. Ve středu 21. ledna pak jako první český klub vstoupí do jarní části sezony zápasem předposledního kola ligové fáze Ligy mistrů proti hvězdné Barceloně.
Výsledky přípravných zápasů
Sparta Praha – Ústí nad Labem 3:0 (1:0)
Branky: 3. Suchomel, 63. Vojta, 87. Martinec.
Sestava Sparty:
I. poločas: Surovčík – Říha, Panák, Ševínský – Suchomel, Kairinen, Sochůrek, Zelený – Kuchta, Kuol – Rrahmani.
II. poločas: Vindahl – Martinec, Sörensen, Vydra – Kadeřábek, Mannsverk, Horák, Ryneš – Penxa, Haraslín – Vojta. Trenér: Priske.
Slavia Praha – Karlsruhe 1:1 (0:1)
Branky: 51. Prekop – 10. Ben Farhat.
Sestava Slavie:
I. poločas: Markovič – Holeš, Vlček, Bořil – Douděra, Moses, Cham, Kante – Chytil, Provod – Chorý.
II. poločas: Markovič – Hašioka, Zima, Mbodji – Isife, Chaloupek, Sadílek, Sanyang – Schranz, Kušej – Prekop. Trenér: Trpišovský.
MFK Karviná – Nyíregyháza (Maď.) 5:1 (2:0)
Branky: 1. Ezeh, 15. Singhateh, 70. Condé, 89. Vinícius, 90. Furaha – 56. Katona.
Sestava Karviné:
I. poločas: Neuman – Chytrý, Traoré, Slončík, Milič – Štorman, Labík – Singhateh, Samko, Šigut – Ezeh.
II. poločas: Schovanec – Lawali, Vavřík, Kone, Kožík – Kačor, Valošek – Condé, Ayaosi, Furaha – Vinícius. Trenér: Jarolím.
Slovan Liberec – Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:0)
Branky: 58. Mahmič – 80. Daland, 87. Anharí, 89. Affo.
Sestava Liberce:
I. poločas: Pešl – Mikula, Plechatý, Drakpe, Hodouš – Sychra, Stránský, Lexa, Rus – L. Mašek, Letenay.
II. poločas: Musil – Koželuh, N'Guessan, Rýzek, D. Mašek – Juliš, Mahmic, Icha, Masopust, Špatenka – Krollis. Trenér: Kováč.
FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové B 5:1 (1:1)
Branky: 51. a 56. Lehký, 8. Šubert, 53. Penner, 76. Zouhar – 25. Žalud.
Sestava M. Boleslavi: Jovanovski – Donát, Haliti, Hybš (46. Zouhar) – Hora (46. Kolářík), Langhamer, Kozel, John (46. Zachoval) – Ševčík (46. Lehký), Šubert (46. Penner) – Krulich (46. Buryán). Trenér: Majer.
1. FC Slovácko – Skalica 1:2 (0:0)
Branky: 66. Bauer – 51. Černek, 90. Potočný.
Sestava Slovácka:
I. poločas: Heča – Ndefe, Rundič, Stojčevski – Ndubuisi, Šviderský, Tetour, Blahút – Havlík, Marinelli – Krmenčík.
II. poločas: Urban – Sonko, Vaško, Stojčevski – Ndefe, Daníček, Trávník, Barát – Beran, Bauer – Medved. Trenér: Skuhravý.
Sigma Olomouc – Piast Gliwice 2:0 (1:0)
Branky: 20. Langer, 73. Janošek.
Sestava Olomouce:
I. poločas: Hruška – Hadaš, Sylla, Král, Slavíček – Breite, Spáčil – Langer, Šíp, Šturm – Tijani.
II. poločas: Koutný – Malý, Král (71. Sylla), Slavíček (71. Siegl) – Dolžnikov, Beran, Janošek, Michez – Kostadinov, Zahradníček - Tijani (66. Šíp). Trenér: Janotka.