Neymar se může představit poprvé na šampionátu, tři skupiny čeká závěrečné kolo

Čtrnáctý den fotbalového šampionátu se rozjíždí poslední kolo skupinové fáze. Definitivně se tak rozhodne o osudu české reprezentace, která od čtvrtečních 3:00 v přímém přenosu na ČT sport a ČT sport Plus poměří síly s domácím Mexikem. Zároveň bude napjatě sledovat souběžně hraný zápas JAR a Jižní Koreje, jehož přímý přenos odvysílá ČT2. Už ve středu od 21:00 dohrává skupina B; ČT sport a ČT sport Plus nabídne multipřenos zápasu Bosna a Hercegovina – Katar. O půlnoci ze středy na čtvrtek začíná poslední kolo ve skupině C; ČT sport a ČT sport Plus odvysílá přímý přenos duelu Maroka s Haiti, které již ztratilo naděje na postup.
Mexiko má jistotu postupu, Korea má solidně nakročeno
Fotbalisté Jihoafrické republiky po remíze s Českem potřebují ve třetím zápase skupiny A porazit v mexickém Monterrey Koreu, aby si udrželi reálnou šanci na postup. Asijskému týmu stačí k zajištění druhého místa v tabulce i remíza.
Jistým vítězem skupiny je bez ztráty bodu spolupořádající Mexiko, které se v souběžně hraném utkání na Aztéckém stadionu v hlavním městě utká s Českem. Tým trenéra Miroslava Koubka by při slušné bilanci mohl postoupit také z třetí příčky a jeho konečné umístění bude záviset i na výsledku zápasu v Monterrey.
Postup je po Mexiku otevřený pro všechny tři zbývající účastníky skupiny. Africký tým se musí obejít bez záložníka Teboha Mokoeny a veterána Themby Zwaneho, kteří pykají za karty v úvodních zápasech. „Nemůžeme přemýšlet o tom, kteří klíčoví hráči za ně nebudou hrát, protože by nás to mohlo ukolébat,“ řekl korejský trenér Hong Mjong-po.
Jihoafrická republika zatím na šampionátu při porážce 0:2 s Mexikem a remíze 1:1 s Českem neoslnila. Belgický trenér týmu Hugo Broos očekává těžkou zkoušku. „Je mi moc líto, že to musím říct, ale Korejci jsou jako Duracell. Zapojíte je, oni začnou běžet a běží celých 90 minut, takže to nebude snadné,“ tuší Broos.
Kdo s koho pro Katar a Bosnu a Hercegovinu
Šanci na postup ze skupiny B živí Katar i Bosnu a Hercegovinu. Remíza ve vzájemném utkání v Seattlu by mohla vyřadit oba týmy, naopak případný vítěz by měl se čtyřmi body jistý postup. „Proti Kanadě jsme hráli dlouho v oslabení bez dvou vyloučených hráčů, to bylo příliš. S Bosnou nás čeká další těžký zápas, ale budeme bojovat až do konce. Účast na mistrovství světa nám nikdo nedaroval, uhráli jsme si to a chceme ukázat, že tu nejsme náhodou,“ ujišťuje trenér Kataru Julen Lopetegui.
Obě mužstva mohou premiérově postoupit do vyřazovací fáze při druhé účasti na světovém šampionátu.
O vítězi skupiny B rozhodne zápas Kanady a Švýcarska, obě mužstva mají v tabulce tříbodový náskok na Katar i Bosnu a Hercegovinu. Poražený z utkání ve Vancouveru s největší pravděpodobností obsadí druhé místo, oba celky se tak mohou soustředit na vítězství ve skupině. Kanada si vylepšila skóre poslední výhrou 6:0 nad Katarem, proto jí stačí i remíza.
„Hrajeme doma, chceme fanoušky strhnout. Proto hrajeme takový fotbal, abychom ukázali, co kanadští hráči dovedou. Na tom se nic nezmění ani v dalším zápase,“ řekl kouč Jesse Marsch.
„Do turnaje jsme nevstoupili ideálně, ale máme zkušený tým, který si umí poradit s tlakem. Výkony nejsou špatné, ve druhém utkání jsme se zase zlepšili. Svým hráčům věřím,“ ujistil švýcarský trenér Murat Yakin, jehož tým po úvodní remíze 1:1 s Katarem zdolal 4:1 Bosnu a Hercegovinu.
Brazílie, Maroko i Skotsko ve hře o první místo
Rozlučka s šampionátem v zápase s Marokem čeká fotbalisty Haiti. Jeden z největších outsiderů turnaje nevstřelil zatím ani gól a po dvou porážkách se už nemůže v tabulce skupiny C odlepit z posledního místa. Pokud podlehne i Maroku, vyrovná nelichotivý rekord Salvadoru v počtu zápasů na MS bez výhry. Přesto Haiti nepřistupuje k utkání tak, že by bylo bezvýznamné. „Máme právo se na něj vykašlat? To rozhodně ne,“ ujišťuje kouč Sébastien Migné.
Naopak Maroko může stále pomýšlet na prvenství ve skupině. Pokud půjde vše podle papírových předpokladů a Brazílie v souběžně hraném zápase porazí Skoty, potřebuje čtvrtý tým minulého šampionátu zdolat Haiti výrazným rozdílem. Maročané neprohráli už 31 zápasů po sobě, Haiti ale nepodceňují. „V tom je krása mistrovství světa, že narazíte na soupeře s různými styly, s nimiž se musíte vyrovnat,“ prohlásil trenér Muhammad Vahbí.
Brazílie, s pěti triumfy nejúspěšnější země světových šampionátů, touží po postupu z prvního místa. Do turnaje vstoupila remízou 1:1 s Marokem, pak si poradila s Haiti 3:0. „Výhra nad Haiti nám dodá sebevědomí k tomu, abychom se s průběhem turnaje zlepšovali,“ uvedl ofenzivní záložník Lucas Paquetá.
Cestu k prvnímu místu ve skupině nemá zatím zavřenou ani Skotsko, muselo by ale Brazílii poprvé v dějinách MS porazit. Samotný postup do vyřazovací části turnaje – nehledě na pořadí ve skupině – by byl pro Skoty historickým úspěchem. Na mundialu jsou už podeváté, vždy se ale loučili už po úvodní fázi.
Velkým tématem je, zda nastoupí po vyléčení zranění historicky nejlepší střelec brazilské reprezentace Neymar. Čtyřiatřicetiletá ofenzivní hvězda už s týmem naplno trénuje. „Jsem v pohodě s tím, jestli budu hrát proti Neymarovi. Měla by to být dobrá bitva. Pokud nastoupí, budu se na to těšit,“ slibuje skotský obránce Jack Hendry.