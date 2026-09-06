Karabec: Šílený start. Nedokážeme plnit, co trénujeme

Takhle si asi první týdny s kapitánskou pásku na ruce nepředstavoval. Odchovanec a novopečený kapitán letenských Adam Karabec připustil, že vstup týmu do ligové sezony je šílený. Pražané v 7. kole prohráli již čtvrtý zápas v ročníku nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce klesli až na desátou příčku.
Karabec před přestávkou snížil na jednobrankový rozdíl, ale víc už Letenští nepředvedli. Po utkání je čekala hodně nepříjemná debata se svými frustrovanými příznivci. „Cítil jsem, že je potřeba si s fanoušky promluvit. Je logické, že nejsou spokojení a mají na to absolutní právo. Vnímal jsem to tak, že bych tam měl jako kapitán jít za celou kabinu,“ řekl Karabec, který byl nedávno zvolen novým kapitánem týmu.
Sparta zažívá nejhorší vstup do domácí soutěže od roku 2005. „Je to šílené. Nacházím se v nové situaci a začít ji zrovna takhle... Budu se snažit dělat maximum, abych pomohl týmu se z toho dostat. Není to ale jednoduché,“ uvedl pražský rodák.
Na Letné se radoval z posledních dvou titulů, pak hostoval v Hamburku a v minulé sezoně v Lyonu. „Celkově se liga určitě vyrovnává a bude to i nadále pokračovat. Pořád to ale nevnímám tak, že bychom tady měli prohrávat. Se vším respektem k soupeři si nemyslím, že nás přehráli. Mám pocit, že nás spíš donutili prohrát. Zkazili jsme si to sami,“ řekl Karabec.
„Votroci“ výborně bránili a takticky uhájili těsný náskok, aniž by museli odolávat většímu počtu sparťanských šancí. „Nedá se říct, že bychom Hradec zamkli. Zatáhli se, vedli o dva góly a bylo z jejich strany logické zaměřit se na defenzivu. My se snažíme hrát náš fotbal, ale nejsme schopní dostat se do nebezpečných pozic. Nedokážeme plnit, co trénujeme a co si ukazujeme. Hrajeme pomalu a soupeř se stíhá přesouvat,“ litoval český reprezentant.
Sparta před sezonou tradičně vyhlásila útok na titul, ale zatím nezvládá překotnou přestavbu kádru. Řada opor je pryč a v Hradci Králové včetně Karabce nastoupilo v základní sestavě sedm hráčů, kteří přišli v létě nebo až v průběhu sezony. „Máme tu nové hráče a v určitých situacích se ještě hledáme. Nemůže to být stejné, jako když spolu hrajete půl roku. Musím ale říct, že v týmu máme kvalitní hráče, a i když třeba nejsme stoprocentně sehraní, v těchto zápasech musíme vyhrávat,“ uvedl Karabec.